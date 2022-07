"Zu riskant": 1860-Coach Köllner erklärt verletzungsbedingte Deichmann-Auswechslung

Yannick Deichmann ist gegen Dynamo Dresden kurz vor der Pause vom Platz genommen worden. Laut Löwen-Coach Michael Köllner hat der 27-Jährige mit Waden-Problemen zu kämpfen gehabt.

München - Der TSV 1860 konnte beim Drittliga-Auftakt gegen Dynamo Dresden fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Joseph Boyamba fiel mit einer Oberschenkelverletzung aus.

In den nächsten Tagen muss nun wohl ein weiterer Löwe etwas kürzer treten: Yannick Deichmann wurde beim 4:3-Erfolg gegen den Zweitliga-Absteiger in der 40. Spielminute vorzeitig ausgewechselt.

Köllner: "Wollten keine schwere Verletzung in Kauf nehmen"

"Bei Yannick Deichmann hat die Wade zugemacht, da war es zu riskant, dass er weiterspielt", erklärte Michael Köllner nach der Partie. "Wir wollten keine schwere Verletzung in Kauf nehmen."

Für den 27-Jährigen kam Quirin Moll in die Partie. Wie lange Deichmann den Löwen nicht zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch unklar. Das nächste Pflichtspiel steht am Dienstag (18.30 Uhr im AZ-Liveticker) in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen den SV Rödelmaier an.