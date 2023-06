Vierter Neuzugang: Eroll Zejnullahu wechselt von der SpVgg Bayreuth zum TSV 1860

Die 16 Abgänge konnte der TSV 1860 erst mit drei Neuzugängen kompensieren. Nach AZ-Informationen ist nun aber Nummer vier im Anflug: Eroll Zejnullahu kommt von der SpVgg Bayreuth nach Giesing.

München - Viele Abgänge, kaum Neue: Schon vor der Nullnummer im Testspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg – bei der die Löwen mit zahlreichen Nachwuchsspielern aufdribbelten – war klar, dass es beim TSV 1860 noch einige Neuzugänge brauchen würde, um in der kommenden Drittliga-Saison konkurrenzfähig zu sein.

Nach AZ-Information ist nun Neulöwe Nummer vier – nach Marlon Frey, Julian Guttau und David Richter – im Anflug. Offensivmann Eroll Zejnullahu soll am Sonntag (25. Juni) bereits seinen Medizincheck absolviert haben und schon bald als Neuzugang präsentiert werden.

Eroll Zejnullahu bringt Zweitliga-Erfahrung zum TSV 1860

Der 28-Jährige kommt von der SpVgg Bayreuth, wo sein Vertrag zum Saisonende auslief. Für den Drittliga-Absteiger erzielte der gebürtige Berliner in 31 Ligaspielen sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Damit war Zejnullahu an einem Drittel aller Bayreuther Saisontore direkt beteiligt – die Löwen-Fans können also hoffen, dass der Dribbelkünstler die in Wasserburg so enttäuschende 1860-Offensive in Gang bringt.

Eroll Zejnullahu, ausgebildet unter anderem bei Union Berlin, bringt zudem die Erfahrung von 79 Zweitliga-Spielen für Union und den SV Sandhausen sowie 42 Drittliga-Partien mit ins Grünwalder Stadion. Die Personalplanungen der Sechzger kommen also allmählich voran. Dass weitere Neue kommen, ist so gut wie sicher – auch angesichts des Geldregens, den der Morgalla-Transfer in die Löwen-Kasse spülte.