Zäher Ticketverkauf gegen Halle - woran liegt der Zuschauerschwund beim TSV 1860?

Der Ticketverkauf für das Heimspiel gegen den Halleschen FC lief schleppend. Woran liegt das gesunkene Faninteresse beim TSV 1860? Machen Sie mit bei unserer AZ-Umfrage.

München – Heimspiel der Löwen im Grünwalder Stadion und die Stadionkasse am Spieltag hat geöffnet? Ein Bild, das es beim TSV 1860 zuletzt lange nicht gegeben hat.

Wie die Löwen am Sonntag mitteilten, gibt es für das Montagabendspiel gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) noch Karten zu kaufen. "Am Spieltag öffnen wir ab 17 Uhr die Kasse Nord/Ost und die Kasse West für spontane Käufe", hieß es auf Twitter.

Nach dem exklusiven Vorverkaufsrecht für Dauerkarteninhaber, gingen die Tickets am Freitag in den freien Verkauf über. 7.500 Zuschauer dürfen die Löwen am Montagabend im Grünwalder begrüßen, ob es so viele werden, darf mittlerweile schwer bezweifelt werden.

Ob die trostlose Vorstellung im Derby gegen Türkgücü (1:2) der Grund für den zähen Verkauf ist? Das bei Fans und Spielern ungeliebte Montagabendspiel? Oder hat es mit Corona zu tun?

Die AZ möchte nun von Ihren Lesern wissen: Was meinen Sie, woran liegt das beschränkte Interesse der Löwen-Anhänger, ihr Team im Grünwalder Stadion zu unterstützen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!