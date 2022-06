Yannick Deichmann - der Löwen-Neuzugang aus den eigenen Reihen

Der Rechtsverteidiger kann nach der Rückkehr von Ex-Löwe Lannert endlich im Mittelfeld ran.

München - So schnell bist du deinen Job (wieder) los: Yannick Deichmann, letztjähriger Sommer-Neuzugang des TSV 1860, wird beim Fußball-Portal "transfermarkt.de" inzwischen schon als Rechtsverteidiger geführt. Dabei kam der 27-jährige Hamburger in der Vorsaison, um den TSV 1860 in der Offensive zu verstärken.

Yannick Deichmann: Außer Torhüter hat er alle Positionen durch

Eine Spielzeit und sieben 1860-Neuzugänge später könnte Deichmann endlich auf seiner Lieblingsposition ankommen. "Natürlich habe ich meine Qualitäten eher im offensiven Bereich, wo ich oft gespielt habe", sagte der Ex-Lübecker mal im AZ-Interview.

Er rückte aber - aus mannschaftsdienlichen Gründen - nicht zum ersten Mal auf eine andere Position: "Ich hab' mein Zweitliga-Debüt als Innenverteidiger gefeiert, habe außer Torhüter alle Positionen durch. Das ist auch gut so, denn sonst würde ich meine eigenen Bedürfnisse vor das Team stellen."

Geht der Plan von Trainer Michael Köllner und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel auf, könnte das schon bald nicht mehr vonnöten sein: Schließlich soll 1860-Rückkehrer Christopher Lannert (SC Verl) künftig die rechte Seite beackern.

Neuzugang Christopher Lannert. © IMAGO/pmk

Der defensive Flügelflitzer galt als wahrer Dauerbrenner bei Verl, bei 1860 ist der 23-Jährige ebenfalls dort eingeplant. Während die Rückkehr von Leistungsträger Marius Willsch (Schambeinentzündung) wohl selbst zum Saisonauftakt fraglich ist, soll Deichmann auf der Achter-Position oder im rechten Mittelfeld agieren.

Auch Kevin Goden ein halber 1860-Neuzugang

"Es gibt immer zwei Wege: Externe Spieler holen, oder vorhandene Spieler weiterentwickeln. Wir haben super Jungs in der Mannschaft, die einen tollen Charakter haben", meinte Coach Köllner kürzlich. Im Falle von Deichmann, dessen Körpersprache und Kämpferherz Köllner schätzt, wäre es eine Rück-Entwicklung hin zu den alten Stärken, auf den alten Positionen im offensiven oder zentralen Mittelfeld sowie im rechten Mittelfeld.

Ein Prozess, der nach einem Jahr mit 35 Einsätzen überwiegend als Rechtsverteidiger und nur einer Handvoll davon im Mittelfeld wohl auch ein Weilchen dauern wird. Und dann wäre da auch noch der Ex-Cluberer Kevin Goden (23), der nach einer verletzungs- und Corona-geplagten Spielzeit ebenfalls wie ein halber Neuzugang einzuordnen ist.

Sechzigs sportliche Leitung wird in der Vorbereitung also ein bisschen experimentieren müssen, welcher Löwe auf welcher Position am besten aufgehoben ist. Deichmann jedenfalls würde sich gewiss über ein bisserl mehr Tornähe freuen. . .