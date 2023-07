Wundertüte TSV 1860: Von Aufstiegslust bis Abstiegsfrust ist alles drin

18 Abgänge hat der TSV 1860 zu verzeichnen, den acht Neulöwen sollen bis zum Fanfest am Sonntag weitere folgen – auch ein hochkarätiger Stürmer?

Wo werden die Löwen am Ende der neuen Saison landen? Noch ist nicht wirklich klar, in welche Richtung es für den TSV 1860 gehen wird.

München - Eins, zwei oder drei, das war die Frage vor dem anstehenden Fanfest der Löwen am Sonntag, das zu einem möglichst festlichen Zusammensein werden soll.

Denn dazu zählte auch der traditionelle Fototermin und natürlich das dabei anwesende Personal, denn: Nach AZ-Informationen plante der TSV 1860 für das Mannschaftsfoto mit drei verschiedenen Versionen: mit einem Neulöwen, mit zwei neuen Spielern – oder mit dem aktuellen Bestandskader. Am Ende sollte kein geheimer Neuzugang auf dem Foto präsentiert werden, es blieb bei jenen bislang acht Neulöwen.

Der Löwen-Kader für die Saison 2023/24. © Augenklick/sampics

TSV 1860: Ist der Kader bis zum Fanfest vollständig?

Die Löwen-Mannschaft der Saison 2023/24 nimmt Formen an. Im Optimalfall hat Trainer Maurizio Jacobacci, der mit seiner Mannschaft am Samstag beim Testspiel gegen den FC Wemding mit 9:0 gewinnen konnte, bald seinen Kader zusammen. Kleine Erinnerung an seine nicht ganz unschlaue Schwarzmalerei am Ende der alten Saison, um manchen Entscheidungsträger aufzurütteln: "Wenn ich heute auf diese Frage antworten muss, sage ich: Ja, wir spielen um den Abstieg."

Zu Beginn der Vorbereitung hörte sich die Aussage des 60-jährigen trotz einer faden Nullnummer beim TSV 1880 Wasserburg ungleich hoffnungsvoller an: "Wir werden eine sehr gute Mannschaft haben." Kein Wunder, schließlich standen die ersten Neulöwen bereits auf dem Rasen und es deutete sich durch den Verkauf von Leandro Morgalla an RB Salzburg ein (notwendiger) Millionenregen an.

Ein echter Stürmer fehlt dem TSV 1860 weiterhin

Jetzt fehlen nur noch ein echter Torjäger und ein zentraler Mittelfeldmann, um den Kader zu komplettieren. Gerade ein neuer Stürmer ist eine Personalie, mit der die Ambitionen stehen oder fallen: Gelingt 1860 auf dem schwierigen Stürmer-Transfermarkt noch ein Geniestreich, stünde man plötzlich mehr als solide da.

Verspricht ein Goalgetter, oder gar der hochveranlagte, aber bisher oftmals blasse 2022/23er-Neulöwe Fynn Lakenmacher eine zweistellige Trefferquote, könnte man den Aufstiegskampf zwar nicht offiziell, aber heimlich, still und leise anvisieren.

Neuzugänge beim TSV 1860: Einschlagen oder scheitern?

Ein Teil dieses Traumes ist aber auch, dass 1860 viele Neulöwen hat, wie den Ex-Unioner Eroll Zejnullahu, Hüne Tarsis Bonga oder den Freiburger Vizemeister Julian Guttau, die entweder einschlagen, oder unter dem Giesinger Druck scheitern könnten.

Die Giesinger Wundertüte, sie könnte sich auch als das entpuppen, was der ein oder andere Skeptiker unter den Sechzgern glaubt: eine – maximal – Mittelmaß-Mannschaft in einer mit 13 einstigen Erstligisten erneut hochkarätigen Dritten Liga.

Ein paar der größten Pessimisten dürften angesichts der mittlerweile 18 Abgänge und ohne Ausnahmekönner unter den acht Neuen fürchten, dass Jacobaccis warnende Worte Realität werden. Was wird's wohl: Szenario eins, zwei oder drei?