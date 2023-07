TSV 1860: Überraschen die Löwen auf dem Fanfest mit Neuzugängen?

Am Sonntag veranstaltet der TSV 1860 sein traditionelles Fanfest. Geplant ist neben der Präsentation des neuen Kaders auch die Vorstellung der neuen Heimtrikots – und womöglich werden auch noch ein, zwei Neulöwen enthüllt.

München - Pflichttermin für alle Löwen-Fans: Am Sonntag veranstaltet der TSV 1860 sein diesjähriges Fanfest. Los geht's um 9.30 Uhr auf der großen Bühne am Parkplatz direkt neben dem Trainingsgelände.

Im Anschluss geht die Mannschaft in ihren neuen Heimtrikots, die am Sonntag offiziell vorgestellt werden und im Fanshop zum Verkauf stehen, gesammelt auf die Trainingsplätze drei und vier, wo das offizielle Mannschaftsfoto aufgenommen wird. Anschließend folgt auf dem Fünferplatz eine öffentliche Trainingseinheit.

TSV 1860: Werden auf dem Fanfest auch Neuzugänge vorgestellt?

Wer vorbeikommt, der wird womöglich auch noch ein, zwei neue Gesichter zu sehen bekommen. Nach AZ-Informationen plant der TSV 1860 für das Mannschaftsfoto mit drei verschiedenen Versionen: mit einem Neulöwen, mit zwei neuen Spielern – oder mit dem aktuellen Bestandskader, der bislang acht Neuzugänge umfasst. Aktuell wird insbesondere nach einem neuen Stürmer gesucht. Ob der am Sonntag schon dabei ist?

Mit der öffentlichen Einheit ist das Fanfest aber noch längst nicht beendet. Während sich die Spieler nach dem Training umziehen, haben die Fans die Möglichkeit, sich an den zahlreichen Ständen der Sponsoren umzuschauen. Junge Löwen-Fans können sich am Stand der Jungen Löwen eine Karte abholen. Wer alle Stände der Partner besucht, die auf dieser Karte abgedruckt sind, bekommt später von Langnese eine kühle Erfrischung.

Langnese mit Spendenaktion für Löwen-Legende Olaf Bodden

Wer sich ohne Karte ein Eis holen möchte, ist ebenfalls bei Langnese richtig: Der Unkostenbeitrag von 1 Euro wird von Langnese gesammelt, verdoppelt und an Löwen-Legende Olaf Bodden gespendet. Der 55-Jährige leidet noch immer an einem chronischen Erschöpfungssyndrom und ist seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt.

Der ehemalige Löwen-Stürmer Olaf Bodden bei einem Benefizspiel 2013. © Sampics/Augenklick

13.15 Uhr ruft Sebastian Schäch Fans und Mannschaft zur Bühne und wird dort das Löwen-Team 2023/24 präsentieren. Anschließend begibt sich die Mannschaft zu den Klängen der Sechzger Musikanten in die Autogrammmeile. Gegen 16.30 Uhr ist die Veranstaltung dann zu Ende.

Wichtiger Hinweis: Es werden keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Besucher sollten also entweder zu Fuß, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Radl anreisen. Wer seinen Hund mitnehmen will, kann das ebenfalls tun. Auf das Trainingsgelände haben die Vierbeiner allerdings keinen Zugang.