Winter an der Grünwalder Straße: Schneeschaufeln vor dem Abschlusstraining

Schnee an der Grünwalder Straße: Damit die Löwen vor dem Spiel in Magdeburg nochmal trainieren können, haben die 1860-Mitarbeiter am Dienstag gemeinsam angepackt und den Trainingsplatz freigeschaufelt - auch Finanzchef Marc-Nicolai Pfeifer machte sich an die Arbeit.

München - München hat derzeit mit reichlich Schnee zu kämpfen, am Dienstag soll es weiter kräftig schneien. Auch Giesing ist freilich nicht verschont geblieben, das Vereinsgelände des TSV 1860 an der Grünwalder Straße war am Morgen ebenfalls unter einer zentimeterdicken Schneeschicht bedeckt.

Für die Löwen nicht optimal, denn vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Mittwochabend (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) will Coach Michael Köllner eigentlich noch mit seiner Mannschaft trainieren. Auf nass-kaltem Untergrund so gut wie unmöglich.

TSV 1860: Trainingsplatz freigeschaufelt

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle packten deshalb gemeinsam an und räumten einen der Trainingsplätze vom Schnee frei. Mit großen Schaufeln wurde der Schnee beiseite geschafft. Auch die Chefetage ließ sich nicht lumpen und machte sich in Person von Finanzchef Marc-Nicolai Pfeifer an die Arbeit. Dem Abschlusstraining in München und den drei Punkten in Magdeburg steht damit also (hoffentlich) nichts mehr im Wege.

