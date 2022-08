Wichtige Partnerschaft ausgeweitet: BayWa übernimmt Namensrechte am 1860-NLZ

Einer der wichtigsten Sponsoren des TSV 1860 weitet sein Engagement aus. Künftig wird die BayWa als Exklusiv-Partner auftreten und übernimmt die Namensrechte am Nachwuchsleistungszentrum.

München - Die BayWa weitet ihr Engagement beim TSV 1860 vom Premium- zum Exklusivpartner aus. Zudem wird der Grundversorger in den Bereichen Energie, Agrar und Bau "Offizieller Hauptpartner des Nachwuchsleistungszentrums des TSV München von 1860". Dies teilen die Löwen am Mittwoch mit. Bislang hatte Hauptsponsor "die Bayerische" die Namensrechte am NLZ inne.

Damit wird die renommierte Talentschmiede, aus der in den vergangenen Jahren spätere Bundesligaspieler wie die Bender-Zwillinge Sven und Lars, Kevin Volland, Julian Weigl oder Florian Neuhaus ausgebildet wurden, künftig den Namen "BayWa Junglöwen" tragen. Das NLZ der Löwen ist eines der renommiertesten in ganz Deutschland. Im aktuellen Drittliga-Kader von Michael Köllner stehen 15 Spieler, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Zudem spielen sämtliche U-Mannschaften in der für sie höchsten Spielklasse.

TSV 1860: Verschiedene Maßnahmen rund um den Nachwuchs geplant

"Sowohl für die BayWa als auch für die Löwen bildet erfolgreiche Nachwuchsarbeit das Fundament für die Zukunft. Neben dem finanziellen Engagement des Exklusiv-Partners soll es mittelfristig auch verschiedene gemeinsame Maßnahmen rund um den Nachwuchs geben", heißt es in der Mitteilung der Löwen.

Sechzigs Kaufmännischer Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer freut sich über die vertiefte Partnerschaft. "Seit Generationen hat die BayWa, besonders in Bayern, einen hohen Stellenwert und steht für Qualität, Stabilität und Partnerschaftlichkeit. Mit den Jahren hat sich das ur-bayerische Unternehmen zu einem weltweit aktiven Konzern entwickelt und ist gleichzeitig seiner Identität immer treu geblieben. Diese Authentizität und Bodenständigkeit ist für uns und insbesondere für unseren Nachwuchs ein Vorbild", sagt Pfeifer.

TSV 1860: Darum weitet die BayWa ihr Engagement aus

Auch Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG, zeigt sich erfreut über den neuen Deal. "Wir als BayWa haben uns nach guten Gesprächen mit der Geschäftsführung des TSV 1860 München dazu entschieden, die bestehende Partnerschaft gezielt auszuweiten", sagt er: "Gerade das Engagement für den Nachwuchs ist der BayWa als Ausbilder von über 900 Azubis und damit einer stabilen Ausbildungsquote von etwa 10 Prozent sehr wichtig. Ein hoher Ausbildungsstandard ist dabei das A&O. Diesen wollen wir auch bei den Junglöwen perspektivisch garantieren – für eine aussichtsreiche Löwenzukunft und den Profifußball beim TSV 1860 München."