Wer macht hier das Spiel? AZ-Noten fürs Löwen-Mittelfeld

Der dritte Teil der Saison-Zeugnisseder AZ für die Löwen. Heute: das Mittelfeld.

Sie sind das Herzstück der Löwen. Die Strategen, Taktgeber, Ackerer und Rackerer in der Mitte der Sechzger.

Mit Martin Kobylanski von Eintracht Braunschweig, der vom Zweitliga-Aufsteiger verabschiedet wurde, haben die Sechzger am Donnerstag einen weiteren Löwen fürs Zentrum verpflichtet. An dieser Stelle soll es um die Besetzung der zurückliegenden Spielzeit gehen, in der nicht immer klar ersichtlich war: Wer macht hier das Spiel? Hier ist Teil drei der AZ-Saisonzeugnisse - das Mittelfeld.

QUIRIN MOLL - NOTE 4

Was für eine Wandlung: Nach seiner quälend langen Verletzungs-Zwangspause mit zwei Kreuzbandrissen hatte er lange zu kämpfen, um in Form zu kommen. Trainer Michael Köllner ließ den 31-Jährigen anfangs zwischen seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung pendeln, Moll musste auch öfter auf die Bank. Im Winter erstaunte Köllner mit einer scharfen Ansage, er würde sich bewegen wie ein Roboter. Die Worte zeigten Wirkung, Moll erkämpfte sich seinen Platz auf der Sechs und agierte gegen Saisonende immer besser.

DENNIS DRESSEL - NOTE 4

An Sechzigs Juniorchef sieht man, was Wechselgedanken bewirken können: Anfangs auf der Sechs gesetzt und mit vernünftigen Auftritten, konnte er sein Potenzial viel zu selten abrufen. Wohl auch, weil Darmstadt und der geplatzte Abgang Richtung 2. Liga in seinem Kopf herumspukten. Er könnte mehr als zwei Tore und vier Vorlagen in 37 Spielen aufweisen. Ob er sich noch zu 1860 bekennt?

DANIEL WEIN - NOTE 4

Was für ein Seuchenjahr! Achillessehnenentzündung, Zehenbruch, Ermüdungsbruch. Der ganze Fuß eine einzige Baustelle, die Sechzigs Ärzte und manch anderer Spezialist nicht in den Griff bekamen. Der einstige Mister Zuverlässig kam nur zu sieben Einsätzen (ein Tor und zwei Assists). Zum Leidwesen der Löwen ist weiter unklar, wann er wieder zuverlässig abräumen kann.

ERIK TALLIG - NOTE 4

Erlebte laut Köllner den "Fluch der zweiten Saison". Pendelte zwischen Startelf und Bank. Er punktete mit seiner Laufstärke, setzte aber zu selten Impulse im Vorwärtsgang. Nach Formtief, Corona-Erkrankung und langer Findungsphase erst im letzten Saisondrittel verbessert, als ihn Köllner ins rechte Mittelfeld beorderte und er dort fast alle seiner drei Treffer und vier Assists auspackte.

FABIAN GREILINGER - NOTE 3

Sechzigs Kraftpaket flitzte mit zunehmendem Saisonverlauf immer wieder den Flügel rauf und runter. Zumeist als linker Schienenspieler, wofür er prädestiniert ist. Ab und an aber auch als Linksverteidiger anstelle von Steinhart.

Verzeichnete die Rettungstat der Saison nach einem Wahnsinns-Sprint inklusive Grätsche gegen Saarbrücken (1:1).

RICHARD NEUDECKER - NOTE 4

Der Spielmacher hatte mit sechs Treffern und sieben Assists in 30 Spielen eine mittelprächtige Saison. Zweifellos einer der technisch besten Löwen, doch zu selten brachte er sein Potenzial auf den Rasen. Einige kleinere Ausfälle hatte er auch zu verzeichnen. Wurde den Erwartungen an Sechzigs Spitzenverdiener nicht gerecht, seine Qualitäten würden aber auch fehlen. Unterschreibt er zu reduzierten Konditionen?

KEANU STAUDE - NOTE 5

Pechvogel der Saison. Hatte schon im Vorfeld einen Gnaden-Vertrag bekommen, nachdem er zu lange ausgebremst worden war. Diesmal stoppten ihn die Leiste und dann Corona aus: Nicht lange, nachdem er das 1:0 gegen Viktoria Köln vorbereitet hatte, musste der 25-Jährige mit Herzproblemen vom Feld. Die Schlimme Diagnose: Herzmuskelentzündung, monatelange Pause.

14 Spiele, zwei Vorlagen stehen unter dem Strich, nun muss sich der Kreativ-Kicker einen neuen Verein suchen.