"Wampe von Giesing" wie CR7: TV-Sender vergleicht Mölders mit Ronaldo

Der Vergleich mag vielleicht ein bisschen hinken. Dennoch sieht der SWR Parallelen zwischen Sascha Mölders, Christiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic.

München – Der TSV 1860 hat seinen eigenen Gott: Fußballgott Sascha Mölders. Der Angreifer, der einfach nicht altert, der seine Gegner, aber keinen Teller mit Wurstsemmeln stehen lässt, wurde letzte Saison der älteste Torschützenkönig im deutschen Profifußball. Die Krönung einer göttlichen Fußballer-Karriere?

Für den SWR scheint das zumindest ein gewichtiger Grund zu sein, ihn in eine Reihe mit Top-Stars wie Christiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic zu stellen. In dem Kurzfilm "Warum sind Ronaldo, Ibrahimovic & Co. immer noch so gut?" wird die selbsternannte "Wampe von Giesing" mit dem portugiesischen Überfußballer und dem schwedischen Fußballexzentriker verglichen. In zumindest einer Hinsicht völlig zu recht.

Kein Witz! Mölders wird mit Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic verglichen

Denn: Alle drei Angreifer bringen auch im hohen Alter außergewöhnliche Leistungen. So holte sich CR7 mit 36 Jahren bei der vergangenen Europameisterschaft den Allzeitrekord für erzielte Länderspieltore (109). Der damals 38-jährige Ibramhimovic markierte in der vorletzten Saison in der Serie A als ältester Spieler überhaupt zehn Tore. Natürlich "zlatanisierte" er seinen Rekord mit 39 Jahren selbst und traf in der letzten Saison 15 Mal in 19 Spielen. Ans Aufhören denkt da natürlich kein Torjäger. Kein Ronaldo, kein Ibrahimovic und auch kein Mölders.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Es scheint nahezu so, als könnten manche Spieler ewig erfolgreich weiterspielen. Heutzutage dauerten zwar nicht etwa grundsätzlich die Karrieren der Spieler länger. Es sei aber schon erkennbar, dass außergewöhnlich gute Spieler ihre Karrieren erst außergewöhnlich spät beenden, heißt es in dem Beitrag.

Für Mölders eine gute Nachricht. Mit seinen 36 Jahren ist er im Vergleich zu Ibrahimovic ja noch jung und hat damit noch ein paar Jahre Zeit, um weitere Torrekorde zu brechen.