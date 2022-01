Vor Pokal-Hit des TSV 1860 gegen Karlsruher SC: Mölders-Motivationsrede für die Löwen

Am Dienstagabend kann der TSV 1860 nach 14 Jahren erstmals wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Auch Ex-Kapitän Sascha Mölders drückt die Daumen und richtet motivierende Worte an seine ehemaligen Kollegen.

München - Auch wenn er nicht mehr das Trikot des TSV 1860 überstreift, fiebert Sascha Mölders noch immer mit den Löwen mit. Den Kampfsieg gegen Wehen Wiesbaden (3:2) am Wochenende verfolgte der Ex-Kapitän gemütlich auf der Couch via Tablet - auch beim Pokal-Hit gegen den Karlsruher SC am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) wird der 36-Jährige wieder die Daumen drücken.

Vor der Partie gegen den KSC schickte Mölders noch eine kleine Motivationsrede an seine ehemaligen Teamkollegen nach Giesing. "Wir haben zusammen zwei Zweitligisten rausgeschmissen, jetzt wird mit Karlsruhe der dritte Zweitligist dran glauben müssen. Ich schau es mir an und drücke euch von hier aus die Daumen", sagte Mölders, der mittlerweile bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag steht, bei "Sky".

Sascha Mölders hofft auf "den großen Coup"

Doch damit nicht genug - auch der Traum vom Pokalfinale in Berlin scheint für den Ex-Kapitän nicht ausgeschlossen: "Vielleicht schafft ihr ja den großen Coup, habt ein bisschen Glück und fahrt nach Berlin. In drücke die Daumen!"

Klar ist: Ein Weiterkommen wäre für die Löwen, die letztmals vor 14 Jahren ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzogen, auch aus Imagegründen von enormer Bedeutung. "Das ist ein Mehrwert an Renommee", sagte Trainer Michael Köllner am Montag über die Möglichkeit, sich im Pokal auch bundesweit präsentieren zu können: "Da wirst du national ganz anders wahrgenommen."