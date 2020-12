Vertrag zwischen Martin Pusic und TSV 1860 wird am Dienstag aufgelöst!

Martin Pusic wird ab Dienstag kein Spieler des TSV 1860 mehr sein. Der Vertrag mit dem Stürmer wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

München - Der Vertrag zwischen Martin Pusic und dem TSV 1860 wird nach AZ-Informationen am Dienstag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Die Vertragsauflösung soll gegen Mittag im Rahmen einer Pressemitteilung offiziell bekanntgegeben werden.

1860-Stürmer Martin Pusic: Karriereende steht im Raum

Der 33-Jährige war am vergangenen Wochenende aus persönlichen Gründen aus München abgereist. Wie die AZ erfuhr, hat Pusic dem Verein in einem weiteren Gespräch mitgeteilt, dass er sich aufgrund des angedeuteten Vorfalls in seinem Privatleben außer Stande sieht, weiter für die Löwen aufzulaufen. Auch ein mögliches Karriereende steht im Raum.

Pusic war im Sommer ablösefrei zu Sechzig gewechselt und stand seitdem acht Mal für die Löwen auf dem Platz. Sein Vertrag hätte noch bis 2021 Gültigkeit besessen.