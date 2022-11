Umfrage zum TSV 1860: Ist das Festhalten an Michael Köllner die richtige Entscheidung?

Nach Investor Hasan Ismaik stellt sich nun auch Präsident Robert Reisinger hinter Michael Köllner. Die AZ will von ihren Lesern wissen: Ist das Festhalten des TSV 1860 am Trainer die richtige Entscheidung?

München - Der TSV 1860 hat eine erste Halbserie mit Höhen und Tiefen hinter sich. Dank eines herausragenden Saisonstarts bissen sich die Löwen schnell an den Spitzenrängen fest, gehen nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge nun allerdings als Tabellensechster in die lange Winterpause.

Klar ist: Mit nur einem Punkt Rückstand auf Relegationsplatz drei ist längst nichts verloren. Dennoch brodelte es in den vergangenen Wochen an der Grünwalder Straße. Auch um Trainer Michael Köllner, der vergangene Woche sein dreijähriges Dienstjubiläum gefeiert hat, gab es Diskussionen. In Foren und auf Social Media werden immer wieder seine Aufstellungen und Wechsel während der Partien bemängelt, auch im Kommentarbereich der AZ wurde er teils heftig kritisiert.

Bosse des TSV 1860 stellen klar: Michael Köllner bleibt!

Das Vertrauen der Verantwortlichen genießt der Oberpfälzer aber weiter. Zuletzt hatten sich bereits Investor Hasan Ismaik und Sportchef Günther Gorenzel hinter den Übungsleiter gestellt, nun zieht Präsident Robert Reisinger in der "SZ" nach. "Der Trainer steht für mich nicht zur Disposition", stellte der Oberlöwe unmissverständlich klar.

Die AZ will von ihren Lesern wissen: Ist das Festhalten der Löwen-Bosse an Michael Köllner die richtige Entscheidung? Machen Sie bei unserer Umfrage mit!