TSV 1860: Zum Ausflippen – Köllner gibt nach Löwen-Triumph den Schlager-DJ

1860 schenkt Verfolger Wehen Wiesbaden beim 3:1 mächtig ein, Türöffner Deichmann überrascht mit einem "Barkeeperjubel" und sagt: "Ein bisschen Spaß muss sein!" Trainer Köllner gibt den Schlager-DJ.

München - Es ist schon ziemlich lang her, da fing alles einmal an. Keiner ahnte damals, was da für uns begann. Ja, es war'n oft wunderschöne Zeiten und so viel Erinnerungen bleiben – unser Traum wurde Wirklichkeit!"

Diese Zeilen könnten glatt ein Fan-Song der Löwen sein, stattdessen ist es ein Schlager: Der dröhnte doch tatsächlich nach dem vollbrachten Werk der Sechzger am Samstag aus den Lautsprechern des Grünwalder Stadions. Und zwar auf Wunsch von Michael Köllner.

Michael Köllner lässt "Die Flippers" spielen

"Wir sagen dankeschön, 40 Jahre 'Die Flippers'. Und, dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben's selber kaum, 40 Jahre 'Die Flippers' – was wär'n wir ohne unsre Freunde, ohne euch, die lieben Fans!" Schlager-Fan Köllner sagte damit Danke an seine Mannschaft für einen großen Triumph, an die Fans und Unterstützer für eine großartige Stimmung – wer weiß, was er sich sonst noch alles dachte bei seiner kuriosen und witzigen Liedauswahl.

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Trainer des TSV 1860 wünschte sich nach dem furiosen 3:1 seiner Mannschaft im Drittliga-Hit gegen Verfolger SV Wehen Wiesbaden den Jubiläums-Song der deutschen Schlager-Band. "Der Trainer hat gesagt: Spielt dieses Lied – da mussten wir es auflegen", meinte Stadionsprecher Sebastian Schäch lachend zur AZ.

Stimmung im Sechzgerstadion könnte nicht besser sein

Irgendwie passend, dieser Song: Die Flippers landeten 2022 mit der Neuveröffentlichung einen unerwarteten Volltreffer. Ähnlich wie der TSV 1860, denn ein solch klarer Triumph über den formstarken Mitkonkurrenten (zuletzt drei Siege in Serie) war nicht unbedingt zu erwarten. Kein Wunder, dass hinterher – wie schon vor und während des Duells – eine Wahnsinns-Stimmung herrschte: Mit den Löwen ist es derzeit zum Ausflippen.

Zuerst viel und teils unsachliche Kritik von allen Seiten und ein mittelschweres Stimmungs-Tief, obwohl die Giesinger mit Rang zwei einen Aufstiegsplatz belegten. Köllner reagierte mit Unverständnis, Grant und Schweigen.

Die Lage, obwohl grundsätzlich so gut: Zum Ausflippen! Doch klar war schon: Der Heim-Kracher gegen den Drittliga-Dritten war ein immens wichtiges Duell für Sechzig.

Lakenmacher und Deichmann zeigen Barkeeper-Jubel

Entsprechend befreit war die Stimmung nach dem verdienten 3:0-Statement. Wir korrigieren: 3:1, schließlich betrieb der SVWW in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik, obwohl es kaum mehr einen (Löwen) interessierte.

Yannick Deichmann, Meris Skenderovic und Tim Rieder hatten mit ihren Treffern dafür gesorgt, dass die Blauen wieder in die Aufstiegsspur eingebogen sind – und zwar mit Karacho. Deichmann war es auch, der mit Kollege Fynn Lakenmacher auf eine ausgefallene Jubel-Idee kam, indem sich das Duo nach dem 1:0 nebeneinander aufstellte und sich synchron einen imaginären Cocktail mixte.

"Barkeeper", meinte Deichmann lachend bei MagentaSport. Umso ernsthafter die Erklärung dazu. "Wir müssen halt versuchen, ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Mein Gott, bei all dem Druck, den wir hier haben, das wissen wir selber. Aber ein bisschen Spaß muss sein", sagte Deichmann: "Wenn wir auf dem Platz konstant unsere Leistung bringen, Einsatz, Wille und Entschlossenheit reinbringen und ein bisschen Lockerheit, dann schaut es gut aus – so müssen wir konstant weitermachen!"

Die Erwartungen waren hoch

DJ Köllner, der diesmal auch wieder (länger) sprach, gehört das Schlusswort: "Wir haben natürlich mit dem Startrekord eine hohe Erwartungshaltung gesetzt. Entscheidend ist, wie unsere interne Wahrnehmung ist." Die dürfte jetzt wieder voll und ganz passen...