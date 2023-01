TSV 1860: Willsch, Moll und Knöferl reisen nicht mit ins Trainingslager

Deutliches Zeichen an Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl: Das Löwen-Trio wird nicht mit ins Trainingslager nach Belek fliegen, sondern stattdessen in München trainieren. Ein weiteres Anzeichen, dass Trainer Michael Köllner nicht mehr mit ihnen plant.

München - Am Dienstag geht es für den TSV 1860 ins Trainingslager nach Belek. Nicht mit dabei sein werden Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl. Dies teilten die Löwen zum Wochenstart mit. Die drei Spieler werden "in München gezielt und nach Plan trainieren", heißt es in der Mitteilung.

Ein weiteres klares Indiz dafür, dass Trainer Michael Köllner nicht mehr mit dem Trio plant. Schon kurz vor Weihnachten waren die drei Spieler nicht mehr für die Testspiele gegen den 1. FC Nürnberg, die TSG Hoffenheim und die SpVgg Bayreuth nominiert worden und nahmen nicht einmal am Trainingsbetrieb teil.

TSV 1860: Moll und Willsch haben immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen

"Wir haben uns in der Vorbereitung dazu entschieden, dass jeder Spieler auf genügend Spielzeit kommen soll. Wir haben nahezu alle Spieler an Bord", begründete Köllner seinen Verzicht auf das Trio: "Wir haben uns aktuell auf diese 20 Spieler festgelegt, die im Training einen guten Eindruck gemacht haben."

Vor allem für Willsch und Moll ist die erneute Nichtberücksichtigung ein schwerer Rückschlag. Die beiden 31-Jährigen waren zwischenzeitlich wichtige Leistungsträger bei den Löwen, hatten aber immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. In Molls Krankenakte stehen alleine zwei Kreuzbandrisse, Willsch verpasste fast die komplette Vorsaison aufgrund einer Schambeinentzündung und einer Patellasehnenverletzung.

Quirin Moll und Marius Willsch: Verträge laufen im Sommer aus

In der Hinrunde kamen sie überwiegend zu Joker-Einsätzen, konnten sich aber nicht nachhaltig empfehlen. Ihre Verträge laufen im Sommer aus. Bei einem Verkauf während der Winter-Transferperiode könnten die Löwen wenigstens noch eine kleine Ablöse kassieren.

Lorenz Knöferl hat beim TSV 1860 wohl ebenfalls keine Zukunft mehr. © IMAGO / Ulrich Wagner

Ein Jahr länger läuft der Vertrag von Offensivspieler Knöferl, doch auch er dürfte an der Grünwalder Straße keine langfristige Zukunft haben. Der 19-Jährige machte im Dezember 2020 auf sich aufmerksam, als er in seinem dritten Profispiel im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und 14 Tagen seinen ersten Treffer erzielte und damit zum jüngsten Torschützen in der Drittliga-Historie der Sechzger avancierte. Ein nachhaltiger Durchbruch in der ersten Mannschaft gelang ihm aber nie.