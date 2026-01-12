TSV 1860: Vorbereitung auf RW Essen zunächst ohne Dähne und Maier

1860-Chefcoach Kauczinski muss beim Rückrunden-Auftakt gegen RW Essen am Samstag bereits auf mindestens sieben Spieler verzichten. Nun mussten am Mittwoch mit Stammtorhüter Thomas Dähne und Sechser Philipp Maier auch noch zwei Leistungsträger passen.

Torhüter Thomas Dähne fehlte dem TSV 1860 zum Start in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Essen.

Drohen den Löwen nun auch noch die Ausfälle von Torhüter Thomas Dähne und Sechser Philipp Maier? Das Duo fehlte jedenfalls aus bisher ungeklärten Gründen zum Auftakt der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt des TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker).

Chefcoach Markus Kauczinski konnte oder wollte auf AZ-Nachfrage nach dem Training am Mittwochnachmittag kein Licht ins Dunkel bringen, der Verein hat sich nicht zum Fehlen von Dähne und Maier geäußert. Sechzigs Sechser zeigte sich allerdings wie Kapitän Jesper Verlaat und Top-Torschütze Sigurd Haugen im Kraftraum und absolvierte eine Einheit auf dem Ergometer.

Kauczinski muss gegen RWE bereits auf mindestens sieben Spieler verzichten: Neben Abwehrchef Verlaat, der nach seinem Muskelbündelriss im September im Trainingslager in Belek einen Rückschlag erlitten hatte, fehlen auch die Langzeitverletzten Tunay Deniz (Kreuzbandriss), Max Christiansen (Hüft-Operation), Angreifer Haugen (Kieferbruch) und Manuel Pfeifer (Muskelfaserriss).

TSV 1860: Niederlechner und Wolfram sind auch noch fraglich

Dazu kommen die kurzfristigen Ausfälle von Sean Dulic (Muskelverletzung) und Thore Jacobsen (Sperre). Torjäger Florian Niederlechner trainierte nach muskulären Problemen wie Offensivkollege Maximilian Wolfram individuell, ist aber ebenfalls fraglich.

Wie bereits in Belek verstärkten daher mehrere Junglöwen um Loris Husic, Damjan Dordan oder Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, das Training der Blauen.

Probleme mit dem winterlichen Wetter schienen die Sechzger nach der Rückreise aus der Türkei dagegen nicht zu haben: Der Hauptplatz des TSV war rechtzeitig von Eis und Schnee befreit worden und befindet sich in relativ gutem Zustand.