TSV 1860: Vertrag von Keanu Staude wird nicht verlängert

Keanu Staude muss den TSV 1860 zum Saisonende verlassen. Sein auslaufender Kontrakt wird nicht verlängert.

München – Am Samstag hat Keanu Staude noch auf eine Vertragsverlängerung beim TSV 1860 gehofft. "Ich fühle mich sehr wohl hier. Aber das ist das Business. Wir müssen abwarten, bis ich wieder auf den Platz komme und dann Gespräche führen", sagte der Offensivspieler im "BR".

Doch es herrscht bereits Gewissheit: Der 25-Jährige muss den Verein zum Saisonende verlassen, sein auslaufender Kontrakt wird nicht verlängert.

Keanu Staude: Letztes Spiel Ende Januar

Staude konnte die Löwen im Aufstiegskampf nicht unterstützen. Sein letztes Spiel absolvierte er Ende Januar beim 1:0-Erfolg gegen Viktoria Köln. Seitdem fällt der Offensivspieler mit einer Herzmuskelentzündung aus.

Zwar kündigte Staude am Samstag seine Trainingsrückkehr wieder an, doch viele Trainingseinheiten wird der gebürtige Bielefelder nicht mehr an der Grünwalder Straße absolvieren. Die Löwen-Bosse planen nicht mehr mit ihm, sein Körper machte zu oft nicht mit: In eineinhalb Jahren absolvierte Staude lediglich 22 Drittliga-Partien, erzielte ein Tor und drei Vorlagen.