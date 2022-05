Transfer-Hammer: Moritz Leitner vor Rückkehr zum TSV 1860?

Holt der TSV 1860 den nächsten verlorenen Sohn zurück? Einem Bericht zufolge haben die Löwen Moritz Leitner auf dem Zettel. Der ehemalige Bundesligaspieler ist im Sommer ablösefrei.

München - Seit dem vergangenen Wochenende hat der TSV 1860 Klarheit über seine Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Heißt für die sportliche Führung um Günther Gorenzel: Jetzt kann auch die Personalplanung für die nächste Spielzeit richtig vorangetrieben werden.

Die Wechsel von Tim Rieder und Albion Vrenezi sind nach AZ-Informationen bereits sicher, laut Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf wechselt auch Meris Skenderovic zu den Löwen. Auch Alexander Sorge (ehemals Türkgücü) und Fynn Lakenmacher (TSV Havelse) sollen kommen.

Vertrag läuft aus: Hat 1860 Moritz Leitner auf dem Zettel?

Nächstes Objekt der Begierde ist offenbar kein Geringerer als Moritz Leitner! Laut einem Bericht der " " ist der Mittelfeldspieler ein "ganz heißer Kandidat" an der Grünwalder Straße. Der Vertrag des 29-Jährigen beim FC Zürich läuft Ende Juni aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Bei einem Wechsel zu den Löwen müsste er aber wohl deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen.

Moritz Leitner spielte bereits über zehn Jahre für die Löwen

An der Grünwalder Straße kennt sich Leitner bestens aus. Schon im Jahre 1998 wechselte der Mittelfeldspieler aus Unterföhring zu den Löwen, bei denen er fortan sämtliche Jugendmannschaften durchlief und den Sprung in den Profibereich schaffte. Im Januar 2011 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er ein halbes Jahr später sensationell die Meisterschaft feierte.

Moritz Leitner spielte zwischen 1998 und 2011 für die Löwen. © IMAGO / MIS

Leitner würde jede Menge Erfahrung nach München mitbringen. Der Mittelfeldspieler war über Jahre hinweg in der Bundesliga unterwegs und absolvierte unter anderem für Borussia Dortmund, den FC Augsburg und den VfB Stuttgart insgesamt 97 Spiele im Oberhaus. Auch im Ausland sammelte der gebürtige Münchner Erfahrung, spielte in Italien für Lazio Rom, in England für Norwich City und in der Schweiz für den FC Zürich.