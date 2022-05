1860: Ex-Löwe Mölders droht der Abstieg

Mölders wird in der nächsten Saison sicher in der 5. Liga spielen – auch wenn sein Klub am letzten Spieltag in der 4. Liga ein Wunder vollbringen sollte.

09. Mai 2022 - 15:07 Uhr | AZ

Spielt in der nächsten Saison in der 5. Liga: Ex-Löwe Sascha Mölders. (Archivbild) © IMAGO/Julia Rahn

München – Im Spätherbst seiner Karriere droht Sascha Mölders der Abstieg. In der Regionalliga Südwest steht Mölders mit der SG Sonnenhof Großaspach auf einem Abstiegsplatz. Im letzten Saisonspiel braucht Großaspach beim FC Rot-Weiß Koblenz ein Fußballwunder. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für das Team des ehemaligen Angreifers des TSV 1860 München drei Punkte. Die Tordifferenz seines Klubs (-23) ist deutlich schlechter als die der Konkurrenz aus Frankfurt (-9) und Koblenz (-7). Unabhängig vom Ausgang der Partie wird der 37-Jährige in der kommenden Saison in der 5. Liga spielen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Mölders künftig als Spielertrainer mit dem TSV Landsberg in der Bayernliga antreten wird.