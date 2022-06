TSV 1860 verpflichtet Torhüter Julius Schmid vom VfB Lübeck

Der TSV 1860 verkündet den achten Transfer in diesem Sommer und verpflichtet Julius Schmid, der das Torhüter-Team bei den Löwen komplettieren wird.

München - Der Kader des TSV 1860 für die kommende Saison nimmt immer weiter Form an. Am Donnerstag vermeldeten die Löwen mit Julius Schmid bereits den achten Transfer in diesem Sommer. Der gebürtige Münchner komplettiert das Torhüter-Team der Sechzger und nimmt den Platz von György Székely ein, der seine Karriere beendet und ins Nachwuchsleistungszentrum wechselt.

Julius Schmid kommt vom VfB Lübeck zum TSV 1860

"Julius ist ein talentierter junger Torwart, der unser Torhüter-Team in seinem Karrierestadium sehr gut komplettiert und dem wir in der Zukunft auch den nächsten Schritt zutrauen", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel: "Somit sind wir auch in diesem Mannschaftsteil mit Marco Hiller, Tom Kretschmar, Julius Schmid und unserem Torhütertrainer Harry Huber für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet."

Schmid wurde im Nachwuchsbereich bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Von dort wechselte er in den hohen Norden zu Holstein Kiel. Zuletzt stand Schmid beim VfB Lübeck unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison zu drei Einsätzen in der Regionalliga Nord und drei Einsätzen im Landespokal kam.

Schmid stand bereits im Tor von finnischen U-Nationalmannschaften

Der 21-Jährige besitzt neben der deutschen auch die finnische Staatsbürgerschaft und stand bereits acht Mal für Finnland im Tor der Junioren-Nationalmannschaften von der U17 bis zur U20.

Der gebürtige Münchner verspürt bereits Vorfreude auf seine neue Aufgabe. "Ich freue mich unglaublich in Zukunft das Löwen-Trikot tragen zu dürfen und in meine Heimatstadt München zurückzukehren", sagt der 21-Jährige. 1860 sei "ein toller, traditionsreicher Verein und ich hoffe, ich kann meinen Beitrag zum Erreichen der Saisonziele leisten."