Ligarivale des TSV 1860: Aufsteiger VfB Oldenburg trägt Heimspiele auch in Hannover aus

Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg und somit Gegner des TSV 1860 in der kommenden Saison, wird künftig immer wieder auf die HDI-Arena in Hannover ausweichen müssen.

München - Mit dem Aufstieg hat es zwar nicht geklappt, dennoch dürfen die Löwen in der kommenden Saison zumindest wieder ein wenig Zweitliga-Flair spüren.

Denn Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg wird wohl einen Teil seiner Heimspiele in der 175 Kilometer entfernten HDI-Arena in Hannover austragen müssen. Dies gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Heimspielstätte des VfB Oldenburg verfügt über kein Flutlicht

"Wir haben dazu sehr viele Gespräche geführt und freuen uns, dass wir durch Martin Kind und Hannover 96 die Möglichkeit bekommen, im Fall der Fälle in die Landeshauptstadt ausweichen zu dürfen. Dafür sind wir Herrn Kind und Hannover 96 zu Dank verpflichtet", erklärte VfB-Geschäftsführer Michael Weinberg auf der .

Da das heimische Marschwegstadion derzeit noch nicht die Anforderungen des DFB erfüllt, musste Oldenburg eine Ausweichstätte benennen. Zwar ist das Stadion mit 15.200 Plätzen groß genug für die 3. Liga, allerdings verfügt es unter anderem noch nicht über eine Flutlichtanlage. "Es gibt viel zu tun, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der Stadt eine gute Lösung für Oldenburg finden werden", so Weinberg.

1860 hat gute Erinnerungen an die HDI-Arena in Hannover

Anders als Drittliga-Absteiger TSV Havelse, der in der vergangenen Saison sämtliche Heimspiele bei Zweitligist Hannover ausgetragen hat, planen die Oldenburger möglichst viele Partien in ihrem Wohnzimmer zu bestreiten. "Wir haben die klare Absicht, so viele Spiele wie möglich im Marschwegstadion zu absolvieren."

An die HDI-Arena in Hannover haben die Löwen jedenfalls gute Erinnerungen: Das Spiel gegen Drittliga-Absteiger Havelse konnte der TSV 1860 in der abgelaufenen Spielzeit mit 3:2 in Hannover gewinnen.