TSV 1860 verpflichtet Eroll Zejnullahu: Mittelfeldspieler kommt von der SpVgg Bayreuth

Die 16 Abgänge konnte der TSV 1860 bislang nur mit drei Neuzugängen kompensieren. Nun ist aber Neulöwe Nummer vier da: Eroll Zejnullahu kommt von der SpVgg Bayreuth nach Giesing.

München - Viele Abgänge, kaum Neue: Schon vor der Nullnummer im Testspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg – bei der die Löwen mit zahlreichen Nachwuchsspielern aufliefen – war klar, dass es beim TSV 1860 noch einige Neuzugänge brauchen wird, um in der kommenden Drittliga-Saison konkurrenzfähig zu sein.

Offiziell bestätigt: Eroll Zejnullahu wechselt zum TSV 1860

Nun ist Neulöwe Nummer vier – nach Marlon Frey, Julian Guttau und David Richter – da. Offensivmann Eroll Zejnullahu soll am vergangenen Sonntag (25. Juni) bereits seinen Medizincheck absolviert haben. Am Dienstag (27. Juni) wurde er nun offiziell als Neuzugang präsentiert.

Die Löwen wünschen ihrem Spieler einen guten Start und eine "verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit", wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. Der 28-Jährige selbst freut sich über seinen Wechsel von Bayreuth nach München und sagt: "Am Ende waren die Gespräche mit Trainer Maurizio Jacobacci für mich und meine Entscheidung zum Wechsel nach München ausschlaggebend."

Eroll Zejnullahu bringt Zweitliga-Erfahrung zum TSV 1860

Der 28-Jährige kommt von der SpVgg Bayreuth, wo sein Vertrag zum Saisonende auslief. Für den Drittliga-Absteiger erzielte der gebürtige Berliner in 31 Ligaspielen sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Damit war Zejnullahu an einem Drittel aller Bayreuther Saisontore direkt beteiligt – die Löwen-Fans können also hoffen, dass er die in Wasserburg so enttäuschende 1860-Offensive in Gang bringt.

Eroll Zejnullahu, ausgebildet unter anderem bei Union Berlin, bringt zudem die Erfahrung von 79 Zweitliga-Spielen für Union und den SV Sandhausen sowie 42 Drittliga-Partien mit ins Grünwalder Stadion. Die Personalplanungen der Sechzger kommen also allmählich voran. Dass weitere Neue kommen, ist so gut wie sicher – auch angesichts des Geldregens, den der Morgalla-Transfer in die Löwen-Kasse spülte.