TSV 1860 verliert Leader: Yannick Deichmann vor Wechsel nach Ingolstadt

Es deutet alles darauf hin, dass der 28-jährige Mittelfeldspieler den Ruf von Ex-Löwen-Coach Michael Köllner erhört und zukünftig für den Ligarivalen FC Ingolstadt aufläuft. Die 1860-Veranwortlichen sollen bereits informiert sein.

München - Der Wechsel zeichnet sich seit geraumer Zeit ab, jetzt verdichten sich die Hinweise, dass die Personalie Formen annimmt: Löwen-Profi Yannick Deichmann ist mehr als nur auf dem Sprung.

Deichmann wechselt nach Ingolstadt: Löwen-Bosse sollen bereits im Bilde sein

Wie der "kicker" berichtet, hat der 28-jährige Mittelfeldspieler die Verantwortlichen des TSV 1860 schon darüber informiert, dass er das Angebot von Ligarivale FC Ingolstadt annehmen werde. Dies deckt sich auch mit AZ-Informationen, wonach Deichmann bei den "Schanzern" bereits im Wort stehen soll.

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci deutete den bevorstehenden Abschied des Mittelfeldspielers bereits vor einer Woche an. "Ich würde ihn sehr vermissen, aber es liegt nicht in unserer Hand", erklärte der 60-Jährige bei "Magenta Sport".

Zwei Tage zuvor hatte sein Vorgänger Michael Köllner, seit Anfang April in Ingolstadt in Amt und Würden, die Gerüchte befeuert und zugleich vernebelt: "In erster Linie muss man sagen: Wer hat die Hand auf dem Spieler? Das ist immer der Verein, bei dem der Spieler aktuell spielt. Wann wechselt ein Spieler? Wenn er unzufrieden ist, oder die Perspektive nicht aufgezeigt wird oder am Ende unzufrieden ist, wie es gelaufen ist. Von dem her sind wir in der Rolle, wo wir sagen können: Wenn sich was ergibt."

Köllner über Deichmann: "Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klar kommt ..."

Köllner betonte, der FCI habe nicht das Heft des Handelns in der Hand, sondern zuerst "Verein A": "Wir sind Verein B. Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klar kommt und der für uns interessant ist, würden wir uns sicherlich darüber unterhalten."

Er wolle Sechzig nicht schaden, "das ist nicht meine Aufgabe", betonte Köllner zudem. Genau darauf läuft die Sache jetzt aber hinaus – und bekommt so einen faden Beigeschmack. Zumal auch die Namen Marius Wörl und Marcel Bär in Verbindung mit dem FC Ingolstadt genannt werden.

Bitter für die Löwen, die den umworbenen Yannick Deichmann als Leader halten und um ihn herum eine schlagkräftige Truppe formen wollen. Ein entsprechendes Angebot für den Allrounder gab es ebenfalls schon. Deichmann steht seit Sommer 2021 beim TSV 1860 unter Vertrag und absolvierte bisher 68 Drittligaspiele (sieben Tore, fünf Assists) für den Klub.