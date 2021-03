TSV 1860 verlängert mit Phillipp Steinhart: "Große Ziele mit der Mannschaft"

Der TSV 1860 bindet den nächsten Leistungsträger. Am Freitag gab der Klub die Vertragsverlängerung mit Phillipp Steinhart bekannt.

München - Der TSV 1860 bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Nachdem in den vergangenen Wochen unter anderem Sascha Mölders und Daniel Wein verlängert haben, hat nun der nächste Stammspieler einen neuen Vertrag unterschrieben: Phillipp Steinhart. Dies gab der Klub am Freitag bekannt.

"Phillipp liefert saisonübergreifend stetig stabile Leistungen ab und ist auf seiner Position eine konstant tragende Säule in unserem defensiven wie offensiven Spiel", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Daher war es unser gemeinsamer Wunsch, mit Phillipp die Zusammenarbeit über die laufende Spielzeit hinaus fortzusetzen. Ich freue mich, dass wir dies nun in die Tat umsetzen konnten."

Steinhart ist absoluter Stammspieler beim TSV 1860

Auch Steinhart, der mit seinem späten Siegtreffer gegen Dynamo Dresden (1:0) am vergangenen Montag zum Matchwinner avancierte, freut sich über seinen neuen Vertrag. "Ich bin sehr dankbar, weil ich in Zukunft noch große Ziele mit der Mannschaft und diesem großen Verein habe. Deshalb will ich weiterhin meinen Beitrag dazu leisten, diese zu erreichen und es erfüllt mich mit Stolz, die nächsten Jahre ein Teil davon zu sein."

Der 28-Jährige, der zwischen 2009 und 2014 bei Sechzig ausgebildet wurde und nach Zwischenstationen beim FC Bayern und den Sportfreunden Lotte 2017 zu den Löwen zurückkehrte, zählt zu den absoluten Stammspielern bei 1860. In der laufenden Saison stand er abgesehen von einer Sperre gegen Saarbrücken in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz und steuerte wettbewerbsübergreifend sechs Tore und vier Vorlagen bei.