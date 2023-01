TSV 1860: U21-Kapitän Marco Mannhardt wechselt zum FV Illertissen

Den Sprung in den Profi-Kader hat er nicht gepackt, nun wechselt der Kapitän der U21 aus der Bayernliga zum FV Illertissen in die Regionalliga.

Seinen einzigen Drittliga-Einsatz im Löwen-Trikot hatte Marco Mannhardt (rechts) am 19. März 2022 im Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim (0:3) - hier im Zweikampf mit dem späteren 1860-Neuzugang Joseph Boyamba.

München - Beim FV Illertissen empfangen sie den 20-Jährigen mit offenen Armen. "Marco ist ein Talent, dem wir einiges zutrauen. Er ist top ausgebildet und hat sogar schon Drittliga-Luft schnuppern dürfen. Er bringt vieles mit", wird Illertissens Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

U21-Kapitän Mannhardt: Wechsel zu Illertissen

Die Rede ist von Marco Mannhardt: Der Kapitän der U21 des TSV 1860 war vor der Saison von den Profis in den Bayernliga-Kader verbannt worden und zieht nun die Konsequenzen. Ob der Mittelfeldspieler über ein Engagement beim Tabellen-15. der Regionalliga Bayern – Illertissen überwintert also auf einem Relegationsrang – der Profikarriere entscheidend näher kommt, wird sich zeigen.

Mannhardt ist neben dem zuletzt vereinslosen Kevin Frisorger (Defensive) und Rückkehrer Felix Thiel (Torwart) der dritte Neue beim FVI in diesem Winter. Gemeinsam mit seinem neuen Team startet er am 9. Januar in die Vorbereitung auf die Restrunde.

In der Bayernliga erzielte Mannhardt unter Trainer Frank Schmöller in 19 Partien sieben Tore und überzeugte mit seinen Leistungen. Die Löwen-Profis machten ihrerseits bereits schlechte Erfahrungen mit dem FV Illertissen, als sie am 27. September nach einer schwachen Leistung und einer 0:1-Niederlage im Toto-Pokal-Viertelfinale scheiterten.

Mannhardt war bei der Kaderplanung für die laufende Drittliga-Spielzeit durchs Raster gefallen: Gemeinsam mit Johann Djayo und Maxim Gresler landete er bei der U21.

Beim 0:3 im Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim absolvierte der 20-Jährige sein einziges Punktspiel für die Profis, als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Bevor er im Dezember 2017 an die Grünwalder Straße wechselte, war Mannhardt beim FC Bayern ausgebildet worden.