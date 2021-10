TSV 1860: Ticketverkauf für Pokal-Kracher gegen Schalke 04 startet am Donnerstag

In knapp zwei Wochen kommt es im Grünwalder Stadion zum Zweitrunden-Kracher zwischen dem TSV 1860 und dem FC Schalke 04. Am Donnerstag startet der Ticketverkauf.

München - Am 26. Oktober ist es soweit: In der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt der TSV 1860 den FC Schalke 04 im DFB-Pokal! Auch gegen die Königsblauen dürfen die Löwen wieder 15.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion lassen. Dabei kommt erneut die unter Teilen der Fans umstrittene 3G+-Regelung zur Anwendung.

Dauerkarteninhaber erhalten ab Donnerstag (14. Oktober) ein Vorkaufsrecht für ihren Stammplatz im Stadion, Löwen-Mitglieder können ab eine Woche später (21. Oktober) bevorzugt Tickets erwerben. Sollten dann noch immer Karten für das Traditionsduell der beiden ehemaligen Bundesligisten übrig sein, gehen diese anschließend in den freien Verkauf.

Pokalspiel gegen Schalke: TSV 1860 verlangt Top-Zuschlag

Für den Pokal-Kracher müssen die Fans allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen als üblich. "Wie bereits in der Vergangenheit bei großen Spielen praktiziert, wird der TSV 1860 München zum Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ausnahmsweise einen Top-Zuschlag für die Plätze erheben und die Eintrittspreise in einem angemessenen Rahmen anpassen", teilen die Löwen mit.

Die Frage nach dem Spielort hat sich damit auch erledigt. Zwischenzeitlich war spekuliert worden, dass das Pokalspiel aus dem Grünwalder Stadion ins deutlich größere Olympiastadion verlegt wird, um eine höhere Zuschauerzahl zu ermöglichen. Von diesen Überlegungen hat sich der Klub nun nach "einer fundierten Chancen-Risiko-Bewertung mit fundierten Zahlen, die von weichen Faktoren flankiert wurde" verabschiedet.