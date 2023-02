TSV 1860 sucht einen neuen Trainer: Droht der Beierlorzer-Deal zu platzen?

Der TSV 1860 ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Chefcoach. Auch bei Top-Kandidat Achim Beierlorzer gestalten sich die Verhandlungen offenbar schwierig.

München - Ex-Leipzig-Coach Achim Beierlorzer gilt als Favorit auf die Nachfolge von Michael Köllner beim TSV 1860. Auf der Pressekonferenz am Freitag sprach Günther Gorenzel von einer "gewissen Tendenz", die die Aufsichtsratssitzung am Donnerstag ergeben habe.

"Man wird sehen, ob das umsetzbar ist oder nicht", erklärte Sechzigs Sportchef. Es sollen keine unumstößlichen Faktoren gewesen sein.

Neuer Löwen-Trainer: Hat sich 1860 bei Beierlorzer verkalkuliert?

Oder etwa doch? Denn wie die " " berichtet, droht der Deal womöglich nun doch zu platzen. Demnach gebe es Streit bei der Auflösung von Beierlorzers noch bis Sommer 2023 laufenden Vertrags mit Ex-Klub RB Leipzig.

Beierlorzer wurde im Dezember 2021 bei den Sachsen entlassen und pocht offenbar noch auf eine Abfindung. Dies war bereits bei seinen vorherigen Stationen in Köln und Mainz so der Fall. Zudem sollen die Sachsen auf eine Ablöse von den Löwen verzichten. Gut möglich also, dass sich der Bundesliga-Topklub nun quer stellt, zumal er vom Interesse der Sechzger an Beierlorzer bisher nur aus den Medien erfahren haben soll.

Gorenzel kündigte zuletzt an, gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nicht mehr als Interimstrainer an der Seitenlinie zu stehen. Dieser Plan könnte nun wieder über den Haufen geworfen werden...