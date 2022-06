TSV 1860: Stephan Salger sagt Servus – und erklärt, warum es mit dem Aufstieg nichts wurde

Stephan Salger verlässt den TSV 1860 im Sommer nach zwei Jahren und wechselt in die Heimat zum 1. FC Köln II. Zum Abschied blickt der Routinier zurück auf seine Zeit in München, nennt Gründe für die beiden verpassten Aufstiege und spricht über die Angriffslust bei den Löwen.

München - Servus, Stephan! Am 30. Juni läuft der Vertrag von Stephan Salger beim TSV 1860 aus. Dass der Routinier die Löwen im Sommer nach zwei Jahren verlässt, steht bereits länger fest. Ihn zieht es in die Heimat, wo er ab der kommenden Saison für die Zweitvertretung des 1. FC Köln auflaufen wird.

Im Interview mit dem Portal " " zieht der 32-Jährige ein Fazit zu seiner Zeit bei den Sechzgern, mit denen er zwei Mal als Tabellenvierter den Aufstieg verpasste. "Unsere Schwächephasen waren einfach zu lang", resümiert Salger: "Dann mussten wir immer wieder hinterherlaufen, haben uns mit einem riesigen Aufwand trotzdem noch die Möglichkeit erkämpft, wieder oben dran zu sein."

Beim TSV 1860: "Vor dieser Saison hatten wir nicht die beste Vorbereitung"

Insbesondere in der abgelaufenen Saison hätten sich Unentschieden "angefühlt wie Niederlagen und man ist mit dem gleichen Gefühl nach Hause gegangen. Von diesen Spielen gab es zu viele." Insgesamt teilten sich die Löwen zehn Mal mit dem Gegner die Punkte. Vor allem ein Durchhänger in der Hinrunde, als 1860 aus acht sieglosen Spielen in Folge lediglich sechs Punkte holte, ließ sich im weiteren Saisonverlauf nicht mehr auffangen.

"Vor dieser Saison hatten wir nicht die beste Vorbereitung. Das war nicht rund und hat sich durch die Hinrunde gezogen. Sicherlich waren wir auch noch zu geknickt von den negativen Ereignissen in der Saison davor", sagt Salger rückblickend. Angesichts der Umstände – darunter auch das Beben um Ex-Kapitän Sascha Mölders im Dezember – habe man "am Ende mit Platz vier noch überperformt".

Stephan Salger verspürt "eine gewisse Angriffslust" beim TSV 1860

In der kommenden Saison soll es dann endlich klappen mit dem Aufstieg, das haben Trainer Michael Köllner und Präsident Robert Reisinger bereits öffentlich klargestellt. Um sich den Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga zu erfüllen, hat 1860 einen Umbruch im Kader vorgenommen und bereits acht Neuzugänge verpflichtet. Salger gefällt die neue, ambitioniertere Einstellung des Vereins.

"Die Verpflichtungen ergeben alle Sinn und man sieht eine gewisse Angriffslust des Vereins", meint der 32-Jährige, der aber einmal mehr ein schwieriges Aufstiegsrennen erwartet: "Die anderen schlafen natürlich auch nicht. Da werden wieder sechs bis acht Mannschaften oben mitspielen." Ihm komme es nun aber so vor, "als ob jetzt Gas gegeben und alles auf eine Karte gesetzt wird. Auch der Trainer hat wahrscheinlich klar das Ziel, dass es nach oben geht."