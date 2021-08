TSV 1860: Rudelbildung für Meppen-Heimspiel startet am Montag

Am Samstagnachmittag ist der SV Meppen zu Gast beim TSV 1860 im Grünwalder Stadion. Die Löwen planen für das Heimspiel mit mehr als 6.000 Zuschauern. Dauerkarten-Inhaber können sich ab Montagnachmittag um Tickets bemühen.

München - Am Samstag empfängt der TSV 1860 den SV Meppen im Grünwalder Stadion (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Wie schon in den bisherigen Heimspielen werden auch am kommenden Wochenende wieder Zuschauer dabei sein.

Insgesamt plant der Klub laut eigener Aussage mit 6.274 Fans. Am Montagnachmittag (16 Uhr) startet die mittlerweile altbekannte "Rudelbildung" bei den Sechzgern. Fans können sich dann zu kleineren Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam das Spiel im Stadion zu sehen.

TSV 1860: Tickets nur für Dauerkarten-Inhaber

Bis zu einer Vollauslastung des Grünwalder Stadions erfolgt die Vergabe der genehmigten Plätze ausschließlich und exklusiv unter den 11.572 Dauerkarten-Inhabern.