TSV 1860 reist fast mit voller Kapelle nach Duisburg – Wörl wieder im Kader

Trainer Maurizio Jacobacci kann beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Auch Youngster Marius Wörl, der zuletzt die U19 beim Kampf um den Klassenerhalt unterstützt hat, rückt wieder hoch zu den Profis.

München - Endlich mal wieder gute Nachrichten für den TSV 1860: Bis auf die beiden schwer am Knie verletzten Erik Tallig und Tim Rieder stehen den Löwen beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) alle Spieler zur Verfügung. "Für die beiden ist es natürlich schade. Trotz allem haben wir fast alle an Bord, das ist sehr wichtig", sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Donnerstag.

Laut dem Löwen-Coach wird auch Mittelfeldtalent Marius Wörl am Samstag wieder dabei sein. Der 18-Jährige hatte sich zwischenzeitlich bereits einen Platz in der ersten Mannschaft erkämpft und stand in vier Drittliga-Spielen in der Startelf, wurde in den vergangenen Wochen aber wieder in die U19 zurückbeordert, um dort beim Kampf um den Klassenerhalt mitzukämpfen.

TSV 1860: Jacobacci hofft auf die Unbekümmertheit von Wörl

Am vergangenen Wochenende wurde der Verbleib in der Bundesliga schließlich gesichert, sodass Wörl wieder zu den Profis befördert werden kann. "Es war für mich wichtig, dass er bei der U19 spielt. Für mich war entscheidend, dass er dort Spielminuten sammelt und der Mannschaft hilft", erklärte Jacobacci.

Gegen Duisburg hofft der Italo-Schweizer insbesondere auf die Unbekümmertheit seines Junglöwen. "Das ist wichtig für uns. Er bringt Attribute wie Kampfbereitschaft und Aggressivität mit, kann aber auch Fußball spielen", meinte der 60-Jährige.

Am Samstag wollen die Löwen beim Traditionsduell mit Duisburg endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Nach dem monatelangen Negativlauf mit nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen sind die Münchner auf Tabellenplatz acht angekommen. Der MSV, aktuell Zwölfter, ist mit zwei Punkten Rückstand allerdings in direkter Schlagdistanz.