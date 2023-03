Investoren-Flüsterer beim TSV 1860? Jetzt spricht Max Kothny in der AZ

War Ex-Türkgücü-Macher Max Kothny indirekt bei 1860-Investor Hasan Ismaik als Trainervermittler aktiv?

Plötzlich involviert bei Sechzig? Türkgücüs ehemaliger Geschäftsführer Max Kothny hat die Nummer von 1860-Sportboss Günther Gorenzel an Neu-Trainer Maurizio Jacobacci weitergegeben.

München - Die Trainer-Vakanz bei Sechzig – sie dauerte fast einen Monat. Erst am 27. Tag nach der Entlassung von Michael Köllner stieg weißer Rauch über der Grünwalder Straße 114 auf und die 1860-Bosse präsentierten mit Maurizio Jacobacci einen neuen Coach für die Löwen. Endlich!

Beigelegt ist das Trainer-Tohuwabohu der letzten Wochen damit aber noch lange nicht. Anstatt den Italo-Schweizer in Ruhe mit der – nach wie vor – sichtlich verunsicherten Mannschaft arbeiten zu lassen, dreht sich im Umfeld und bestimmten Gremien nun alles um die Frage, wie denn nun ganz genau Jacobacci den Weg nach Giesing gefunden hat, respektive welcher Gesellschafterseite, e.V. oder Investor Hasan Ismaik, der 60-jährige Ex-Stürmer zuzuordnen sei.

Der neue Trainer des TSV 1860: Maurizio Jacobacci © sampics / Stefan Matzke

TSV 1860: Kothny als Investoren-Flüsterer? Ismaik widerspricht

In jedem anderen Verein wäre, das wohl recht egal – Hauptsache der neue Trainer ist da. Aber Sechzig ist eben Sechzig! Hier gerät der neue Coach schon wieder zwischen die Fronten. Ismaik sah sich genötigt, mit einem Statement auf seinen diversen Social-Media-Kanälen auf einen "Bild"-Bericht zu reagieren, wonach er Jacobacci mittels des ehemaligen Türkügü-Manager und angeblich neuen "Investoren-Flüsterers" Max Kothny bei 1860 installiert habe.

Dem widersprach der Jordanier vehement: Weder kenne er Kothny, noch habe er mit dem 26-jährigen gebürtigen Münchner telefoniert. Das ist wohl tatsächlich die Wahrheit, denn gesprochen hat Kothny zwar mit einem Ismaik – allerdings mit Yahya, dem Bruder des Sechzig-Investors.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

TSV 1860: Max Kothny bestätigt Gespräch mit Yahya Ismaik

Dies bestätigt Kothny gegenüber der AZ: "Ich habe Herrn Yahya Ismaik beim Heimspiel gegen Dresden in der Alm getroffen und ihm mitgeteilt, dass Maurizio Jacobacci den Kontakt zu 1860 sucht. Da meine MKM GmbH, die hauptsächlich Klubs und Investoren außerhalb Deutschlands in Sachen Management und Finanzierung berät, kein Vertragsverhältnis mit 1860 hat oder hatte, habe ich in dieser Thematik nicht weiter nachgebohrt, sondern lediglich Maurizio mit Günther Gorenzels Telefonnummer ausgestattet."

Heißt übersetzt: Investorenflüsterer ja, aber nur ein bisserl – und auch nur kurzzeitig.

Das steckt hinter der MKM GmbH, für die Kothny arbeitet

Für Kothny ist die Angelegenheit damit erledigt, aktuell hat er anderorts eh genug zu tun. Nach AZ-Informationen setzt die MKM GmbH aktuell Finanzierungsprojekte in Osteuropa, Italien und Österreich um und unterstützt internationale Investoren in den BeNeLux Ländern.

Auch für die US-chinesische Pacific Media Group, ein internationaler Investor, der an einigen europäischen Klubs Beteiligungen hält oder Vereine komplett übernommen und mit einer Vereinheitlichung von Spielsystemen, Scouting und einer Spielerdatenbank ein neues Geschäftsmodell entwickeln will, ist man tätig. Zu den Klubs im Portfolio gehören der englische FC Barnsley und der dänische Traditionsverein Esbjerg fB.

In Deutschland ist der Investor am 1. FC Kaiserslautern beteiligt. Die Pfälzer waren aber nur zweite Wahl, eigentlich wollten Pacific-Boss Paul Conway & Co. im Herbst 2021 beim mittlerweile insolventen Drittligisten Türkgücü München einsteigen. Der Geschäftsführer dort damals: Max Kothny.