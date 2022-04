TSV 1860: Patzen verboten! Schon am nächsten Spieltag könnte der Aufstiegstraum platzen

Crunchtime in der 3. Liga: Am kommenden Samstag empfängt der TSV 1860 Tabellennachbar VfL Osnabrück, auch der direkten Konkurrenz stehen schwere Aufgaben bevor. Für alle gilt: Wer verliert, ist höchstwahrscheinlich raus aus dem Aufstiegsrennen.

München - Nur noch viereinhalb Wochen, dann ist die Drittliga-Saison 2021/22 schon wieder Geschichte. Fünf Spieltage vor Schluss sind für den TSV 1860 noch 15 Punkte zu vergeben, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt sechs Zähler.

Den belegt aktuell Eintracht Braunschweig, die in der Schlussphase der Spielzeit wegen des vorzeitigen Ausscheidens von Türkgücü noch ein spielfreies Wochenende hat, an dem die Verfolger an Boden gutmachen können. Rechnerisch ist der Aufstieg für die Münchner also noch drin!

TSV 1860 empfängt VfL Osnabrück: Verlieren verboten!

Ohnehin ist die Tabelle in dieser Saison teilweise wieder extrem eng beisammen. Hinter den Aufstiegsrängen hat sich in den vergangenen Wochen eine Verfolgergruppe herauskristallisiert, die noch nach oben schielt.

Neben dem aktuellen Tabellenvierten 1860 (52 Punkte) machen sich auch der VfL Osnabrück, der 1. FC Saarbrücken (je 51 Punkte) und der SV Waldhof Mannheim (50 Punkte) noch Hoffnungen, sich in der entscheidenden Saisonphase nach oben heranzupirschen. Für alle gilt: Wer verliert, der verabschiedet sich höchstwahrscheinlich endgültig aus dem Aufstiegsrennen.

Interessant ist daher in diesen Wochen auch ein Blick auf den jeweils anstehenden Spieltag – und der wartet für die Löwen mit einer enorm schwierigen Aufgabe auf. Am kommenden Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) ist Tabellennachbar VfL Osnabrück, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, im Grünwalder Stadion zu Gast.

1860 gegen Osnabrück: Ein Unentschieden hilft keinem weiter

Der Sieger der Partie (sofern es überhaupt einen gibt) wird sich also von einem direkten Konkurrenten distanzieren und unter Umständen sogar noch näher an den Relegationsplatz heranrücken. Der Verlierer wird wohl oder übel für eine weitere Saison in der 3. Liga planen müssen. Ein Unentschieden hilft keinem der Teams so wirklich weiter – es müssen also beide auf Sieg spielen!

Selbiges gilt für den 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast ist. Die Saarländer könnten einer der Gewinner des kommenden Spieltags sein, da sich 1860 und Osnabrück zwangsläufig gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Für den FCS wäre ein Remis im Parallelspiel das optimale Ergebnis, schließlich könnten sie bei einem eigenen Sieg auf Platz vier vorrücken.

Auch Lautern sollte punkten – 1860-Konkurrent Mannheim vor Pflichtaufgabe

Doch auch für Lautern geht es um Punkte, die womöglich noch richtig wertvoll werden können. Zwar stehen die Pfälzer als Tabellenzweiter mit 60 Punkten (acht Zähler Vorsprung auf Platz vier) auf den ersten Blick gut da, doch auch sie haben wie Braunschweig noch ein spielfreies Wochenende vor sich. Kehrt beim FCK jetzt der Schlendrian ein, könnte es im Endspurt also doch nochmal eng werden!

Die vermeintlich einfachste Aufgabe steht am kommenden Spieltag wohl dem SV Waldhof Mannheim bevor. Für ihn geht es am Montagabend daheim gegen den SC Freiburg II, der drei der vergangenen vier Spiele verloren hat und sich am vergangenen Sonntag den Löwen mit 1:2 geschlagen geben musste. Als Tabellenelfter mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze dürften die Breisgauer den Klassenerhalt aber bereits so gut wie sicher haben.

Für die Freiburger geht es also viereinhalb Wochen vor Saisonende nicht mehr um viel – ganz anders als für die Löwen und ihre Aufstiegs-Konkurrenz.