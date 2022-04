Nach Türkgücü-Aus vereinslos: Luis Jakobi kann sich Wechsel zum TSV 1860 vorstellen

Nach der Einstellung des Spielbetriebs sind die ehemaligen Spieler von Türkgücü auf Vereinssuche, darunter auch Luis Jakobi. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse des TSV 1860. Der Mittelfeldspieler zeigt sich geschmeichelt.

München - Noch hat der TSV 1860 für die kommende Saison keine Neuverpflichtungen vermeldet, hinter den Kulissen laufen die Personalplanungen aber natürlich trotzdem. Neben Verlängerungen mit Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen, beschäftigen sich die Verantwortlichen freilich auch mit externen Neuzugängen.

Mit einigem Interesse hat man auch in dieser Hinsicht an der Grünwalder Straße sicher die Entwicklung bei Stadtrivale Türkgücü verfolgt. Nach dem Aus des Investorenklubs sind dessen Spieler nun vereinslos und dürfen zur kommenden Spielzeit bei anderen Vereinen unterschreiben. Tim Rieder hatte zuletzt im AZ-Interview bereits Interesse an einer Rückkehr zu den Löwen bekundet, auch um eine Verpflichtung von Albion Vrenezi gab es bereits Gerüchte.

Luis Jakobi: "Der TSV 1860 ist ein guter Verein"

Nun äußert sich ein weiterer Spieler zu einem möglichen Wechsel nach Giesing: Luis Jakobi. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der sich derzeit bei einem Regionalligaverein im Hunsrück fit hält, wurde schon vor einigen Wochen mit den Löwen in Verbindung gebracht. Er selbst wäre jedenfalls offen für einen Wechsel zu 1860, wie er nun gegenüber dem Portal " " erzählt.

"1860 ist ein guter Verein. Wenn es da Interesse gibt, freut man sich natürlich", sagt der 20-Jährige. Beraten wird Jakobi übrigens von Miki Stevic, der zwischen Februar 2009 und Juni 2011 als Sportlicher Leiter bei 1860 tätig war.

Bei den Löwen könnte im Sommer durchaus Bedarf bestehen. Der Vertrag von Dennis Dressel läuft Ende Juni aus, bislang knüpfte er einen Verbleib an einen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sollte er Sechzig verlassen, könnte Jakobi als sogenannter "Box-to-Box"-Spieler für 1860 interessant werden.

Luis Jakobi will mindestens 3. Liga spielen

"Unser Ziel ist es, einen guten Drittligaverein oder auch einen Zweitligisten zu finden", sagt Jakobi gegenüber "fupa": "Manche Gespräche sind schon recht weit, aber ich will momentan nichts überstürzen und in Ruhe entscheiden."

Auch für Stevic muss der künftige Klub seines Klienten ein gewisses sportliches Niveau mitbringen. "Luis bleibt auf jeden Fall mindestens in der 3. Liga. Mit seiner Qualität und seiner Persönlichkeit ist er für jeden Verein eine Bereicherung", stellt er klar.