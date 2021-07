TSV 1860: "Nicht unser Anspruch"  Sascha Mölders redet nach Wiesbaden-Remis Klartext

Deutliche Worte von Sascha Mölders! Nach dem torlosen Remis gegen Wehen Wiesbaden haderte der Kapitän des TSV 1860 mit der Leistung des Teams.

München – Der TSV 1860 bleibt auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen. Gegen Mitaufstiegsfavorit Wehen Wiesbaden erkämpften sich die Löwen ein torloses Remis. Eine, vor allem nach der ersten Halbzeit glückliche Punkteteilung für die Münchner.

Mölders spricht nach Remis Klartext

Kapitän Sascha Mölders zeigte sich nach der Partie überhaupt nicht mit der Leistung zufrieden und sprach Klartext: "Das, was wir abgeliefert haben, ist nicht unser Anspruch. In der 1. Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen", so der 36-Jährige.

Köllner bescheinigt seinen Löwen "keine gute 1. Halbzeit"

In der zweiten Hälfte hätte sich zwar das Spiel der Löwen verbessert, dennoch "müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein". Chefcoach Michael Köllner pflichtete den Worten seines Schützlings bei und bescheinigte den Giesingern "keine gute 1. Halbzeit".

Nach der Pause sei sein Team "bissiger und aggressiver" gewesen. "Die besseren Chancen hatte aber auch in der 2. Halbzeit Wehen Wiesbaden, deshalb sind wir glücklich, mit dem 0:0 und dass wir die weiße Weste behalten haben."

Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm haderte mit dem Ergebnis, auch er sah das Chancenplus bei den Hessen. "Wir müssen dieses Tor machen und das Stadion mit drei Punkten verlassen." Am Ende habe sich seine Mannschaft nicht für ein "sehr gutes Spiel" belohnt.