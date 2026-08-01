TSV-1860-Neuzugang Eberwein erzielt historischen Löwen-Treffer: "Immer ein positives Gefühl"

Michael Eberwein trifft beim 2:2 gegen den 1. FC Schweinfurt zum zwischenzeitlichen 1:1. Ein historischer Treffer für den TSV 1860.

Erstes Spiel im neuen Trikot, erstes Spiel mit neuem Hauptsponsor, erstes Spiel für Michael Eberwein im Löwen-Dress. Doch der Neustart für den TSV 1860 in der Regionalliga Bayern und das Sechzger-Debüt für den gebürtigen Oberbayern begann alles andere als gut. Bereits nach zwei Minuten gingen die Löwen bei Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt mit 0:1 in Rückstand.

Es dauerte bis zur 34. Minute, bis die neu formierte Mannschaft von Alper Kayabunar erstmals jubeln durfte. Eberwein, der Ende Juli von Borussia Dortmund II an die Grünwalder Straße wechselte, erzielte den historischen ersten Treffer der neuen Spielbetriebs-GmbH in der Regionalliga Bayern.

"Bin froh, dass mir das heute gelungen ist": Eberwein nach seinem ersten Spiel für 1860

"Es ist immer schön, wenn man gut reinstartet, wenn man sich gleich ein gutes Gefühl abholt", sagte der 30-Jährige in der Mixed Zone nach der Partie (2:2). "Ich bin froh, dass mir das heute gelungen ist. Im ersten Spiel zu treffen für den neuen Verein, ist immer ein positives Gefühl."

Dennoch war der offensive Mittelfeldspieler nach der Punkteteilung bei den Schweinfurtern nicht ganz zufrieden. "Jetzt gerade überwiegt schon ein bisschen die Enttäuschung, weil ich finde, dass mehr drin war. In den kleinen Phasen, in denen wir das Spiel nicht unter Kontrolle hatten, hat uns der Gegner direkt bestraft", erklärte Eberwein, der die Nachwuchsabteilung des FC Bayern durchlief.

Eberwein freut sich auf sein erstes Heimspiel im Grünwalder Stadion

Seine Mannschaft sei "größtenteils spielbestimmend" gewesen. Zudem "haben wir die besseren Chancen gehabt. Trotzdem finde ich, können wir mit der Art und Weise für das erste Spiel auch zufrieden sein."

Nach dem Remis zum Auftakt blickte Eberwein gleich nach vorne: "Ich freue mich schon riesig auf Freitag, auf das erste Spiel im Grünwalder." Dort empfangen die Löwen am 7. August (19 Uhr) den FC Augsburg II und wollen den ersten Sieg für die "neuen" Sechzger einfahren.