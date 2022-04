TSV 1860: Neudecker fehlt beim Training – Einsatz in Duisburg auf der Kippe?

Der TSV 1860 muss beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg womöglich auf Richard Neudecker verzichten. Der Spielmacher nahm am Donnerstag nicht am Training teil.

München - Richard Neudecker wird dem TSV 1860 im Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag (13 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) womöglich fehlen. Der 25-Jährige, der bei der 2:3-Niederlage gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Samstag nach gut einer Stunde vorzeitig ausgewechselt wurde, hat am Mittwoch und Donnerstag nicht am Mannschaftstraining der Löwen teilgenommen.

Falls Richard Neudecker ausfällt: Startelf-Chance für Dennis Dressel?

Wenn fit, ist der gebürtige Altöttinger unter Trainer Michael Köllner im Mittelfeld der Löwen gesetzt. In dieser Saison absolvierte Neudecker 27 Ligaspiele, in denen er an 13 Treffern beteiligt war (sechs Tore, sieben Vorlagen). Wahrscheinlichster Ersatz im Falle eines Ausfalls wäre Dennis Dressel, der sich in den vergangenen Wochen mit der Reservistenrolle zufrieden geben musste.