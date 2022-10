TSV 1860: Nach Knieverletzung – Phillipp Steinhart vor Comeback

Der Stamm-Linksverteidiger könnte nach längerer Verletzungspause am kommenden Wochenende wieder im Kader stehen.

München - In manchen Phasen, so hatte vielleicht der ein oder andere das Gefühl, da hätten die Löwen beim 1:2 zuhause gegen Ingolstadt einen Routinier auf dem Platz gut gebrauchen können. Einen Spieler mit Erfahrung, der die jungen Löwen mitnehmen und antreiben kann.

Gegen die "Schanzer" standen nur wenige solcher Routiniers auf dem Rasen, doch nun könnte einer (endlich) wieder zurückkehren: Phillipp Steinhart.

Steinhart fällt seit zwei Monaten aus

Der Stammspieler, der normalerweise auf der linken Abwehrseite beheimatet ist, verletzte sich vor genau zwei Monaten beim Spiel gegen Meppen (4:0) am Knie und fällt seitdem aus. Gegen die Emsländer führte der 30-Jährige seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld – ein Anzeichen dafür, wie wichtig Steinhart eigentlich für die Löwen ist.

Phillipp Steinhart verletzte sich gegen Meppen am Knie. © IMAGO / foto2press

Seitdem ackert der Abwehrspieler an seinem Comeback, nun könnte es bald wieder soweit sein: "Ich konnte die letzten zwei, drei Tage wieder am Teamtraining teilnehmen und bin quasi am Montag wieder einsatzfähig", sagte Steinhart am Samstag bei "Magenta Sport". Und weiter: "Ich hoffe, dass es fürs Wochenende klappt."

Dann geht es für die Sechzger zum VfL Osnabrück. Beim aktuellen Tabellenzwölften sollen nach dem Remis gegen Dortmund II und der Niederlage gegen Ingolstadt endlich wieder drei Punkte her. Vielleicht ja mit einem weiteren Routinier auf dem Platz...