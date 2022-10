Löwen-Motor gerät ins Stottern: TSV 1860 verliert Tabellenführung an Elversberg

Nach dem Remis bei Borussia Dortmund II bleibt der TSV 1860 auch gegen den FC Ingolstadt sieglos und verliert im Oberbayern-Derby gegen Ingolstadt mit 1:2. Die SV Elversberg schlägt den MSV Duisburg mit 3:0 und springt auf Platz eins.

München - Der Trend geht beim TSV 1860 nach unten. Wettbewerbsübergreifend gab es in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg. Am Samstag setzte es beim 1:2 gegen den FC Ingolstadt auch die erste Heimniederlage der Saison. Es war nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund II in der Vorwoche das zweite sieglose Spiel in Folge.

Die Tabellenführung sind die Löwen damit vorerst los. Denn im Parallelspiel setzte sich die SV Elversberg mit 3:0 gegen den MSV Duisburg durch und sprang auf Platz eins. Valdrin Mustafa (12.) traf zum 1:0 für die Saarländer, Kevin Koffi (82.) und Israel Suero Fernandez (90.+3) sorgten für den Endstand.

Rieder: "Wir müssen wieder an unsere 100, 120 Prozent rankommen"

"Das kann man schon als Wachrüttler sehen. Die Spiele bis zur Winterpause werden immer weniger. Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen und unsere Aufgaben erledigen", meinte Tim Rieder nach der Niederlage gegen Ingolstadt bei "Magenta Sport": "Heute hat man gesehen: Wenn man nur 90 Prozent gibt, dann besteht man nicht in der Liga. Wir müssen wieder an unsere 100, 120 Prozent rankommen, damit wir in der Liga bestehen und zurecht an der Spitze stehen."

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Elversberg hat nun 25 Punkte auf dem Konto, dahinter folgen die Sechzger mit 23 Zählern auf Platz zwei. Dritter ist der SV Wehen Wiesbaden (21) nach dem 1:0 (1:0) beim FSV Zwickau. Ivan Prtajin (35.) erzielte das Siegtor für den SVWW, Wehens Lucas Brumme sah die Gelb-Rote Karte (90.+2).

Mannheim schlägt Saarbrücken, Meppen seit sieben Spielen sieglos

Im Verfolgerduell behielt Waldhof Mannheim mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken die Oberhand. Dominik Martinovic (33.) traf zum Siegtor für die Kurpfälzer.

Nach sechs Spielen ohne Niederlage musste der VfB Oldenburg gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue durch das 1:3 (1:1) wieder eine Schlappe hinnehmen. Tom Baumgart (15.), Lenn Jastremski (54.) und Tim Danhof (90.+1) trafen für die Sachsen. Ein Eigentor von Ulrich Taffertshofer (41.) sorgte für das zwischenzeitliche 1:1.

Der SV Meppen unterlag Aufsteiger SpVgg Bayreuth mit 0:1 (0:0) und ist seit sieben Spielen sieglos. Am Freitagabend hatten sich der SC Verl und Viktoria Köln 2:2 (0:0) getrennt.