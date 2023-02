TSV 1860: Muskelverletzung? Leandro Morgalla gegen Meppen angeschlagen ausgewechselt

Leandro Morgalla wurde gegen den SV Meppen in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Günther Gorenzel gibt ein Update.

München - Auch das noch! Neben der bitteren 1:2-Pleite gegen den SV Meppen muss der TSV 1860 einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Leandro Morgalla musste Mitte der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Nach dem Führungstreffer der Gastgeber in der 19. Minute blieb der Youngster der Sechzger mit Schmerzen am Knöchel auf dem Rasen liegen, wurde behandelt, aber es ging nicht mehr weiter für den 18-Jährigen. Für ihn kam in der 22. Minute Christopher Lannert in die Partie.

Morgalla: Gorenzel deutet Verletzung am Muskel an

In der Halbzeitpause humpelte Morgalla mit dick bandagiertem Knöchel über das Feld. "Bei Leo müssen wir schauen. Es ist keine Sprunggelenksverletzung, sondern schaut eher aus Richtung Sehne, Muskulatur", erklärte Günther Gorenzel nach der Partie bei "Magenta Sport".

Ob Morgalla kommendes Wochenende im Heimspiel gegen den SC Verl (Sonntag, 13 Uhr im AZ-Liveticker) den Löwen wieder zur Verfügung steht, ist noch offen.