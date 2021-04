Die Heimpleite gegen Halle war zu viel: Dynamo Dresden hat Trainer Markus Kauc­zin­ski beurlaubt. Damit steht der Löwen-Konkurrent im Kampf um den Aufstieg ohne Cheftrainer da.

München - Der Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga ist so spannend wie lange nicht mehr - und unmittelbarer Konkurrent der Löwen hat nun seinen Trainer rausgeschmissen.

Dynamo Dresden hat am Sonntag Markus Kauc­zin­ski freigestellt. "Die­se Ent­schei­dung ist uns wirk­lich nicht leicht ge­fal­len", er­klär­te Sport­ge­schäfts­füh­rer Ralf Be­cker, "aber wir woll­ten in der wich­tigs­ten Pha­se der Sai­son noch mal ei­nen neu­en Im­puls set­zen, um un­ser Ziel zu er­rei­chen."

Dresden schmeißt Markus Kauc­zin­ski raus

Das Zeil heißt Aufstieg, das hatten die Dresdner schon zu Beginn der Saison klar gemacht. Nach der Niederlage gegen Halle rutschte die SG Dynamo aber auf den vierten Platz ab - bei zwei Spielen weniger.

Das liegt auch an starken Löwen: Der TSV 1860 München steht vier Spieltage vor Schluss auf dem dritten Tabellenrang. Im Kampf um den Aufstieg ist für die Löwen also noch alles drin. Am letzten Spieltag trifft die Mannschaft von Michael Köllner auf Ingolstadt - dann könnten die Löwen den Aufstieg endgültig klar machen.