TSV 1860: Mölders verkauft alte Sechzig-Trikots im Internet – für stolze Preise

Sascha Mölders sorgt wieder einmal abseits des Rasens für Aufsehen. Der Ex-Löwen-Stürmer versteigert alte Trikots auf Ebay.

München - Auf dem Platz hat der TSV 1860 mit Joel Zwarts wieder einen Stürmer, der für Tore sorgt. Beim 3:0-Sieg gegen den MSV Duisburg erzielte der 24-Jährige in seinem ersten Drittligaspiel im Löwen-Leiberl direkt einen Doppelpack. Neben dem Platz sorgt einer seiner Vorgänger, Sascha Mölders, mal wieder für Schlagzeilen.

TSV 1860: Mölders mistet Trikots, Trainingsjacken und Schlaf-Overall aus

Der 38-Jährige hat ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt: Mölders versteigert neuerdings alte getragene Trikots auf Ebay. Darunter auch zahlreiche Jerseys aus seiner Zeit an der Grünwalder Straße. Einige davon hat Mölders sogar signiert. Aber nicht nur Trikots werden im Hause Mölders ausgemistet. Auch alte Trainingsjacken und ein Löwen-Schlafoverall sind zu haben.

Dieser Schlafanzug, den Mölders mit der Beschreibung "Schlafoverall 1860 München gebraucht mit ein paar Flecken am Oberteil" auf die Verkaufsplattform gestellt hatte, steht aktuell (Stand: 20. August, 12.55 Uhr) bei einem Gebot von 152 Euro. Schon 44 Gebote hat er dafür bekommen.

Betrüger verkaufen Mölders-Trikot aus den 90ern

Dass alte Mölders-Gegenstände Geld in die Kassen spülen, haben mittlerweile auch Betrüger mitbekommen. Unter dem Namen des Ex-Sechzig-Stürmers existiert ein Fake-Account bei Ebay Kleinanzeigen. Auf diesen machte Mölders auf Instagram aufmerksam. Doch besonders geschickt stellen sich die Betrüger dabei wohl nicht an. Dem heutigen Bayernliga-Stürmer zufolge boten sie ein "original" Mölders-Trikot aus den 90ern an.

"1992 war ich sicher noch kein Spieler bei 1860 München", kommentierte Mölders. Damals war der gebürtige Essener erst sieben Jahre alt. Wer jedoch ein Mölders-Original haben möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Das getragene Sechzig-Trikot kostet derzeit 367 Euro. Ein stolzer Preis für ein ausgemistetes Leiberl.