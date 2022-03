TSV 1860: Michael Köllner über Salger-Abschied  "Habe ihm zu der Entscheidung geraten"

Nach zwei Jahren neigt sich die Zeit von Stephan Salger beim TSV 1860 dem Ende entgegen. Für Trainer Michael Köllner ist der Abschied im Sommer in Richtung Heimat mehr als nachvollziehbar.

München - In der abgelaufenen Woche stellten sich bei zwei Leistungsträger der Löwen die Weichen.

Während Torwart Marco Hiller beim TSV 1860 verlängerte, verkündete Stephan Salger seinen Abschied zum Saisonende. Der Innenverteidiger wechselt im Sommer zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln und damit zurück in seine nordrhein-westfälische Heimat.

Stephan Salger: Kein längerfristiges Engagement beim TSV 1860 möglich

Da Salger die Verantwortlichen bereits im Winter über seine Absichten unterrichtete, war auch Trainer Michael Köllner schon länger in diese Angelegenheit involviert: "Ich bin schon länger in dem Thema drin. Ich habe ihm am Ende auch zu der Entscheidung geraten", erklärte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Wir konnten Stephan Salger hier kein längerfristiges Engagement mit Anschlussverwendung im Verein unterbreiten", so Köllner weiter: "Ich weiß, dass es für ihn mit einer Fernbeziehung nach Bielefeld nicht immer einfach ist und er sich in der Nähe von Köln ein kleines Häuschen gekauft hat. Wenn man die Chance hat, zu dem Verein zurückzugehen, wo man ausgebildet wurde, ist es für mich logisch, dass man den Spieler auch richtig berät", erklärte der Löwen-Coach.

Michael Köllner: Nichts als Lob für Stephan Salger

Für Salger hatte der Trainer zudem nichts als Lob übrig: "Ich kann den 1. FC Köln nur zu seiner Entscheidung beglückwünschen, weil sie einen super Spieler und einen super Menschen in ihren Verein zurückbekommen. Am Ende kann ich nur sagen, dass ich mich für Stephan freue. Ich weiß auch, dass wir uns in den nächsten Wochen zu 100 Prozent auf ihn verlassen können. Er wird uns dabei helfen, dass wir aus einer guten Saison vielleicht am Ende ja eine sehr gute machen können", sagte Köllner abschließend.

Die nächste Möglichkeit dazu haben Salger und Co. beim Spitzenspiel gegen Waldhof Mannheim am Sonntag (14 Uhr/Magenta Sport und ).