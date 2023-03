TSV 1860: Maurizio Jacobacci Wunschkandidat von Hasan Ismaik? "Hatte nur mit Gorenzel Kontakt"

Lange hat es gedauert, bis die Löwen nach dem Rauswurf von Michael Köllner einen neuen Trainer präsentieren konnten. Am Ende wurde es Maurizio Jacobacci, der nun über den Kontakt mit Günther Gorenzel gesprochen hat.

München - Achim Beierlorzer, Manuel Baum oder auch Stefan Reisinger sind nur einige der Namen, die beim TSV 1860 München als Nachfolger des entlassenen Michael Köllner gefallen sind.

Nach wochenlanger und teils chaotischer Suche hat man sich dann in der Grünwalder Straße 114 am Ende auf den Wahl-Schweizer Maurizio Jacobacci als neuen Löwen-Trainer geeinigt. Jacobacci galt als Wunschkandidat von Investor Hasan Ismaik. Doch die Gespräche fanden ausnahmslos mit Günther Gorenzel statt, wie der 60-Jährige nun bestätigte.

Jacobacci mit lobenden Worten für Gorenzel

"Ich hatte nur Kontakt mit Günther Gorenzel und der war von Beginn an hervorragend. Im Laufe der Gespräche hat es sich dann so herauskristallisiert, dass die Wahl am Ende auf mich getroffen wurde. Ich bin natürlich glücklich", sagte Jacobacci vor dem Spiel gegen Viktoria Köln bei Magenta Sport.

Sein erster Auftritt als Löwen-Coach in der Dritten Liga verlief allerdings nicht ganz so glücklich. Das Heimspiel gegen Viktoria Köln ging mit 0:1 verloren. Es gibt also noch viel zu tun für den Wahl-Schweizer bei den Löwen.