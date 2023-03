3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln – Endergebnis 0:1

Das Spiel ist aus! Die Löwen verlieren den Einstand von Trainer Maurizio Jacobacci mit 0:1 gegen Köln. Enttäuscht stehen die Sechziger auf dem Rasen und schauen sich enttäuscht an. Das war nix. Nach einem guten Start haben die Löwen vor Ende der ersten Halbzeit nachgelassen und durch einen starken Konter der Gäste das 0:1 kassiert. In der zweiten Halbzeit waren die Münchner zwar engagiert, aber vor allem im letzten Drittel zu inkonsequent. So bleibt der TSV 1860 auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende!