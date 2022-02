TSV 1860: Löwen-Rückfahrt im Bus - nur Köllner flog nach München

Mit dem Bus ging es für den TSV 1860 von Meppen zurück nach München. Doch einer war bei der Rückfahrt nicht dabei: Trainer Michael Köllner, der stattdessen in den Flieger gestiegen ist.

Meppen/München - Vor dem Derby im Münchner Olympiastadion gegen Türkgücü stand für die Löwen am Wochenende noch das Kontrastprogramm an: Auswärtsspiel in Meppen. Die Distanz zwischen beiden Stadien beträgt 758 Kilometer, die Fahrzeit mit dem Auto knapp sieben Stunden, mit dem Bus freilich noch länger. Für die Sechzger in dieser Saison die weiteste Auswärtsfahrt.

Michael Köllner plagt sich mit Rückenproblemen herum

Nach dem bitteren Ausgleich in der letzten Minute ging es für die Mannschaft dann mit dem Bus zurück nach München. Doch einer fehlte: Trainer Michael Köllner. Der Löwen-Coach stieg stattdessen ins Flugzeug. Bereits kurz nach dem Spiel erklärte er auch, warum.

"Ich bin seit zehn Tagen 'out of order' mit meinem Rücken. Von dem her kann ich die Busfahrt nicht mitmachen", so Köllner gegenüber "Magenta Sport". Vielmehr sei er froh, "wenn ich heimkomme und die nächsten Tage einigermaßen überstehe". Denn für die Sechzger steht eine Englische Woche an, bereits am kommenden Mittwoch muss Köllner wieder an der Seitenlinie stehen.