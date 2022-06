TSV 1860: Löwen-Fans dürfen auf zwei Free-TV-Highlights zum Saisonstart freuen

Zum Auftakt in die neue Saison warten mit Borussia Dortmund und Dynamo Dresden zwei Kracher auf den TSV 1860. Das Pokalspiel wird live im Free-TV übertragen, auch das Traditionsduell in der Liga wird wohl ohne Pay-TV-Abo zu sehen sein.

Nur noch einen Monat, dann wird es für den TSV 1860 wieder richtig ernst! Am ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison wartet mit Absteiger Dynamo Dresden ein echtes Highlight auf die Löwen. Eine Woche später kommt Bundesligist Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Grünwalder Stadion.

Der Kracher gegen den BVB steigt am 29. Juli um 20.45 Uhr. Die gute Nachricht für die Löwen-Fans: Das Flutlichtspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer wird live im ZDF übertragen, ein Abo bei Pay-TV-Sender Sky ist also nicht nötig.

Köllner: 1860 wird wohl am Samstag gegen Dresden spielen

Wie Trainer Michael Köllner am Samstag durchblicken ließ, stehen die Chancen gut, dass auch der Ligaauftakt gegen Dresden live im Free-TV übertragen wird. "Jürgen Faltenbacher, der für den Spielplan in der 3. Liga zuständig ist, ist ein guter Freund von mir. Wir haben gestern (beim BFV- Verbandstag, d.Red.) miteinander gesprochen", so der Löwen-Coach. Beide kommen aus demselben Landkreis und kennen sich schon lange.

Köllner weiter: "Ich habe ihn gefragt: 'Jürgen, warum haben wir das Eröffnungsspiel am Freitag nicht?' Er hat es mir erklärt, dass die ARD ein Livespiel hat. Das wird dann wahrscheinlich unseres sein. Von daher war ich dann wieder versöhnt." Die Fans dürfen also guter Dinge sein, dass auch das Traditionsduell gegen Dresden ohne Abo zu sehen sein wird.

Köllner freut sich über Free-TV-Spiele: "Für den Verein ist das super"

An welchem Datum das Traditionsduell mit den Sachsen ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Da die Öffentlich-Rechtlichen aber ausschließlich Samstagsspiele übertragen dürfen, wird das Spiel wahrscheinlich auch an jenem Samstag (23. Juli) stattfinden.

Bei den Löwen freut man sich jedenfalls darüber, sich bundesweit präsentieren zu können. "Für einen Verein und unser Image ist das natürlich super", meinte Köllner und war zum Scherzen aufgelegt: "Auf der anderen Seite musst du natürlich auch entsprechende Ergebnisse liefern. Wenn wir da zwei Mal abgeschlachtet werden, dann wird sich keiner mehr freuen."