Drittliga-Spielplan 2022/23: Flutlicht-Duell für den TSV 1860 gegen Mannheim

Der DFB hat die Spieltage 35 bis 38 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Für den TSV 1860 steht im Endspurt der Saison unter anderem ein Flutlicht-Duell gegen den SV Waldhof Mannheim an.

München - Die Löwen können nun endgültig für den Rest der Saison planen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die genauen Ansetzungen der Spieltage 35 bis 38 bekanntgegeben.

Demnach empfängt der TSV 1860 an einem Samstag (6. Mai, 14 Uhr) den SC Freiburg II, acht Tage später geht es zu Rot-Weiß Essen (14. Mai, 13 Uhr). Schon am Freitag darauf ist der SV Waldhof Mannheim um 19 Uhr zum Flutlicht-Duell im Grünwalder Stadion zu Gast, bevor am Samstag, den 27. Mai, um 13.30 Uhr das letzte Saisonspiel beim FSV Zwickau ansteht.

Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick