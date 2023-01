TSV 1860: Köllner gibt Entwarnung bei Holzhauser und Kobylanski

Die Torschützen Raphael Holzhauser und Martin Kobylanski mussten beim Sieg gegen Zwickau verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Doch bei den beiden Spielern handelt es sich nur um kleine Blessuren.

München - Nach fünf sieglosen Partien am Stück war der 3:1-Sieg gegen Zwickau Balsam für die Löwenseele. Doch längst nicht alles lief für den TSV 1860 nach Plan. Ausgerechnet die beiden Torschützen Martin Kobylanski und Neuzugang Raphael Holzhauser mussten nach gut einer Stunde ausgewechselt werden. Grund: Die beiden Sechzig-Kicker verletzten sich im Schneetreiben von Giesing.

Kobylanski und Holzhauser müssen ein paar Tage pausieren

Nun gab Löwen-Dompteur Michael Köllner aber Entwarnung. Der 53-Jährige sagte auf der Pressekonferenz: "Es ist nichts Wildes. Bei Kobylanski hat es in der Wade gezogen. Holzhauser hatte die Oberschenkelprobleme schon in der Trainingswoche." Damit werden die beiden Achter ein paar Tage pausieren müssen. Im nächsten Drittligaspiel gegen Dynamo Dresden am 30. Januar sollten Kobylanski und Holzhauser ihrem Trainer wohl wieder zur Verfügung stehen.