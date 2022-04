TSV 1860: "Killer-Hiller" fehlt beim Saarbrücken-Kracher - doch auf Kretzschmar ist Verlass

Im Verfolgerduell gegen den 1. FC Saarbrücken wird Tom Kretzschmar für den Corona-infizierten Marco Hiller zwischen die Pfosten rücken. Der Ausfall der Nummer eins schmerzt, doch das Vertrauen in dessen Vertreter ist groß.

München - Allzu häufig bekommt Tom Kretzschmar nicht die Gelegenheit, seine Qualität unter Beweis zu stellen. Aber wenn, dann ist es meistens wichtig.

So wie an jenem denkwürdigen 22. Mai vergangenen Jahres. Es war der letzte Spieltag der abgelaufenen Saison, als die Löwen zum Aufstiegs-Showdown beim FC Ingolstadt zu Gast waren. Schon nach acht Minuten flog Stammkeeper Marco Hiller vom Platz, für ihn rückte Stellvertreter Kretzschmar zwischen die Pfosten.

Tom Kretzschmar ersetzte Marco Hiller bereits zu Saisonbeginn

Zwar sollte der frühe Platzverweis für die Löwen der Anfang vom Ende sein - die Nummer zwei der Löwen trug an der 1:3-Niederlage allerdings keine Schuld. Machtlos bei den ersten beiden Gegentoren, eilte der gebürtige Münchner einige Male rettend aus dem Tor und hielt in der Schlussphase sogar einen der beiden Elfmeter.

"Wer heute Tom Kretzschmar gesehen hat, der hat gesehen: Wir haben keinen schlechten, sondern einen richtig guten zweiten Torwart", schwärmte Trainer Michael Köllner nach der Partie in Ingolstadt. Auch zu Beginn dieser Saison, als Hiller seine Zwei-Spiele-Sperre absitzen musste, stand der 23-Jährige im Tor und hielt sowohl gegen Würzburg als auch gegen Wiesbaden die Null.

Trotz guter Leistungen: An Hiller gibt es für Kretzschmar kein Vorbeikommen

In Kretzschmar haben die Löwen einen verlässlichen Rückhalt, das hat er schon mehrfach bewiesen. Sein Problem: An Marco Hiller, als Nummer eins eine absolute Identifikationsfigur, gibt es schlicht kein Vorbeikommen. So erhielt dessen Stellvertreter lediglich im Toto-Pokal gegen unterklassige Gegner die Möglichkeit, sich zu beweisen.

Am kommenden Samstag wird der gebürtige Münchner wieder gefordert sein. Ausgerechnet vor dem wichtigen Verfolgerduell gegen den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) ist Hiller positiv auf Corona getestet worden und wird die Parte von der heimischen Couch aus verfolgen müssen.

Gegen Saarbrücken: Behält Kretzschmar seine Weiße Liga-Weste?

Trainer Köllner macht sich diesbezüglich aber keine Sorgen. "Tom Kretzschmar hat mir in Aubstadt gut gefallen und hat gute Präsenz gezeigt. Bis auf einen technischen Fehler hat er ein richtig gutes Spiel gemacht", meinte der Löwen-Coach am Freitag.

Der Ersatztorhüter sei "im Training gut unterwegs und hat eine sehr präsente Art, kann auch mal aus sich herausgehen. Das werden wir morgen sicher auch brauchen. Tom ist in dieser Saison in der Liga noch ohne Gegentreffer. Ich habe nichts dagegen, wenn das so bleibt."

Selbiges gilt für die Löwen-Fans, die am Samstag den größten Teil der 15.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion ausmachen werden. Insgesamt ist es übrigens erst das dritte Mal in dieser Saison, dass die Löwen auf Giesings Höhen vor ausverkauftem Haus spielen werden. Im DFB-Pokal wurde der FC Schalke 04 mit 1:0 bezwungen, wenige Tage später folgte der 6:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg II.