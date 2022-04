TSV 1860: Steinhart fällt gegen Saarbrücken aus - Resthoffnung bei Salger

Phillipp Steinhart steht dem TSV 1860 im Verfolgerduell gegen den 1. FC Saarbrücken nicht zur Verfügung. Bei Abwehrchef Stephan Salger besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung, dass er dabei sein kann.

München - Der TSV 1860 muss im wichtigen Verfolgerduell um den Aufstieg am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) auf Phillipp Steinhart verzichten. Laut Michael Köllner hat der Linksverteidiger mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen.

1860-Trainer Köllner hofft auf Steinhart-Comeback in Freiburg

"Bei Phillipp Steinhart geht es nicht. Er hat Magen-Darm und auch schon ein paar Kilo verloren. Er ist gegen Mannheim auch auf die Schulter gefallen und hatte schon in Aubstadt damit Probleme", so der Löwen-Coach. Am Spieltag darauf soll er wieder dabei sein: "Gut, dass wir erst am Sonntag gegen Freiburg II spielen, bis dahin hat er hoffentlich beides überstanden."

Mit Stephan Salger werden die Löwen womöglich noch auf einen Stammspieler in der Defensive verzichten müssen. Der Abwehrchef hatte sich unter der Woche im Training verletzt, bei ihm ist ein Einsatz noch offen. "Kann sein, kann auch nicht sein. Wir testen heute Mittag noch mal an. Es kommt darauf an, ob die Bänder halten. Wenn er spielt, dann nur, wenn er 100 Prozent fit ist", stellte Köllner klar.

TSV 1860: Zahlreiche Verletzte - Corona-Trio kehrt zurück

Ebenfalls fehlen werden die Langzeitverletzten Marius Willsch (Achillessehnenprobleme), Daniel Wein (Fußverletzung), Keanu Staude (Saisonaus nach Herzmuskelentzündung), Lorenz Knöferl (Schulterverletzung), Marco Mannhardt (Fußverletzung) sowie Marco Hiller (Coronavirus).

Zurückkehren werden Dennis Dressel, Quirin Moll und Semi Belkahia, die die vergangenen beiden Partien in Mannheim und Aubstadt coronabedingt verpasst hatten.